ВиДжойс (ViJoys): видеопоздравления, каких в рунете еще не было

Новое слово в лексиконе русскоязычного интернет-пользователя — "виджойс". Термин можно увидеть в соцсетях, в лентах у друзей; им подписываются смешные видео: розыгрыши, мемы, а иногда целые мини-фильмы.

Самое интересное, что лица и имена, играющие ключевую роль в сюжете, меняются по желанию заказчика. Ресурс, на котором можно получить такой контент — новый сервис видео поздравлений ViJoys.

Видеопоздравления с любыми праздниками для мужчин, женщин и детей, шутки и приколы на каждый день — уникальные персонализированные видео, доступные каждому и генерирующиеся за считанные минуты — вот причина, по которой ВиДжойс быстро стал популярен.

Ролики ВиДжойс — выбирай, кому отдать главную роль!

ViJoys (ВиДжойс) видео поздравления для любимых, близких, друзей

ViJoys — стартап по созданию видеопоздравлений и видеоприколов с помощью технологии персонализации. Эта технология появилась несколько лет назад — тогда же возникла идея стартапа. Собралась команда разработчиков, которые на чистом энтузиазме и любви к своему делу создавали и тестировали программное обеспечение, делали сайт и придумывали первые видео. В результате получилось создать сервис, абсолютно непохожий на другие. В 2019 году он был запущен, и работа пошла.

В русскоязычном интернете у ViJoys нет прямых конкурентов, хотя похожие технологии широко используются в рекламе. Некоторые приложения для телефона тоже предлагают пользователям создать ролики со своими лицами, встречаются также отдельные сайты, на которых можно создать поздравления с Новым годом, но все они и близко не приближаются к ViJoys. Вот почему:

1. Именное видеопоздравление с любыми праздниками, памятными датами, личными датами.

2. Видео розыгрыши и поздравления для всех: мужчин, женщин и детей.

3. Оригинальные видео поздравления, снятые по авторским сценариям.

4. Романтические, дружеские и родственные видео розыгрыши и поздравления.

5. Мемы, гэги и приколы на любой вкус — добрые и не очень, интеллигентные, "чернушные" или эротические.

Все это на одном сайте, за несколько минут и, буквально, "за копейки", чего удалось достичь благодаря массовости. Не приходится даже регистрироваться — личный кабинет генерируется автоматически при первом заказе демовидео.

Именное видеопоздравление — лучшее дополнение к подарку или знак внимания

ViJoys (ВиДжойс) видео поздравления, мемы, приколы премиум-качества

"Виджойс" в подарок — это позитив, смех и воспоминания на долгие годы. "Виджойсы" нравятся всем: дети искренне верят, что "кино" снимали лично для них, взрослые веселятся, как дети, глядя на самих себя в нестандартных и смешных ситуациях. Все с удовольствием выслушивают комплименты в свой адрес от актеров и делятся роликами в соцсетях. Учитывая высочайшее качество продуктов ViJoys, делать это не зазорно, а наоборот.

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Сегодня сервис ViJoys — четко работающий механизм. На сайте постоянно появляются новые видеошаблоны, проект развивается. С каждым днем все больше интернет-пользователей открывают для себя эту услугу и, попробовав однажды, становятся постоянными клиентами, с нетерпением ожидая появление новых видеороликов. Присоединяйтесь: https://vijoys.com/