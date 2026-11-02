Війна змінює правила бізнесу: які рішення дозволяють компаніям рухатися вперед

Обстріли, енергетичні загрози, порушення логістики, кадрові проблеми та ризики ліквідності стали постійними чинниками роботи українських компаній. Водночас бізнес продовжує відкривати нові виробництва, модернізувати інфраструктуру, розширювати напрями діяльності та залучати фінансування. Чому в умовах невизначеності інвестиції можуть бути не додатковим ризиком, а способом його зменшення?

Про це говорили учасники панельної дискусії «Бізнес під тиском: від ризиків до рішень», яка відбулася в межах Ukrainian CFO Forum 2026 за партнерства ПУМБ. До обговорення долучилися Сергій Шульга, Group CFO VITAGRO, Анна Ващенко, фінансова директорка Групи компаній Асканія, Любов Цимбал, CFO медичної мережі «Добробут», Андрій Комар, CFO BGS RAIL. Модерував дискусію Павло Притико, директор департаменту по роботі із середніми корпоративними клієнтами ПУМБ.

«Для банку рішення бізнесу — це не абстрактні управлінські кейси. Ми бачимо, як вони впливають на фінансові результати компаній, потребу в капіталі та можливість інвестувати. І часто безпосередньо долучаємося до їх реалізації. Саме тому для нас важливо не лише надавати фінансування, а й розуміти, як змінюються бізнес-моделі клієнтів і які рішення дозволяють їм продовжувати розвиток навіть за найскладніших обставин», — зазначає Павло Притико.

Коли всі ризики стають фінансовими

Для українських компаній ризики дедалі рідше існують окремо один від одного. Пошкодження інфраструктури порушує логістику, затримки постачання впливають на виробництво, а проблеми з реалізацією продукції — на надходження коштів. Зрештою, навіть суто операційні проблеми перетворюються на фінансові.

Особливо помітно це у транспортній галузі. Зі слів Андрія Комара, CFO BGS RAIL, залізничний бізнес сьогодні стикається з трьома взаємопов'язаними групами ризиків: фізичним пошкодженням активів, обмеженнями інфраструктури та фінансовими наслідками порушення перевезень.

На початку повномасштабного вторгнення компанія втратила 150 вагонів через окупацію частини української території. Ще десять вагонів постраждали від обстрілів у 2025–2026 роках. Дев'ять із них вдалося відновити, один було втрачено повністю.

Однак проблема значно ширша, ніж пошкодження власного рухомого складу. Залізничні перевезення залежать від локомотивної тяги, стану інфраструктури, доступності маршрутів і фінансової спроможності клієнтів.

Андрій Комар

«Вагон сам по собі не генерує дохід. Для цього потрібні вантаж, маршрут, локомотивна тяга, справна інфраструктура і клієнт, здатний оплатити перевезення. Особливість нашої галузі полягає в тому, що фінансовий результат значною мірою залежить від активів, якими ми не володіємо і не можемо управляти», — пояснює Андрій Комар.

Пошкодження інфраструктури збільшує тривалість перевезень, сповільнює оборот вагонів і заморожує обіговий капітал. Якщо через логістичні обмеження клієнт не отримує експортної виручки, виникають ризики затримки платежів.

Подібний взаємозв'язок ризиків спостерігають і в багатогалузевих компаніях. Анна Ващенко, фінансова директорка Групи компаній Асканія, зазначає, що для виробничих підприємств ключовим викликом залишається енергетична безпека, для дистрибуційних бізнесів — логістика та попит. Але незалежно від джерела проблеми фінансовий директор насамперед оцінює її вплив на грошові потоки. Таким чином, управління ліквідністю стає спільним завданням для компаній різних секторів економіки.

Стійкість бізнесу: від реагування на кризи до управління ризиками

За роки повномасштабної війни українські компанії суттєво змінили підходи до управління ризиками. Якщо на початку головним завданням було забезпечити безперервність діяльності та зберегти ресурси, то сьогодні дедалі більшого значення набуває здатність працювати за різних сценаріїв і завчасно готуватися до можливих змін.

Для фінансових директорів стійкість бізнесу означає здатність одночасно забезпечувати ліквідність, підтримувати операційну ефективність і знаходити ресурси для розвитку. Під час панельної дискусії Андрій Комар зазначив, що в BGS RAIL цю стійкість розглядають через три складові: операційну, комерційну та фінансову.

Операційна стійкість передбачає підтримання вагонного парку в робочому стані, доступ до ремонтної інфраструктури та контроль фактичного використання активів. Комерційна стійкість ґрунтується на диверсифікації клієнтів і вантажної бази, що дає змогу компенсувати падіння попиту в одному сегменті за рахунок інших. Для власника вагонів це також означає управляти структурою парку відповідно до реального попиту на кожен тип рухомого складу. Фінансова складова полягає в підтриманні достатнього запасу ліквідності для своєчасного виконання зобов’язань і безперервної роботи компанії.

«Стійкість компанії визначається не кількістю вагонів на балансі, а ефективністю їх використання. Це формує фінансову основу для своєчасного виконання зобов’язань, підтримання поточної роботи та подальшого розвитку бізнесу. Тому стійкість – це коли криза змінює наш маршрут, але не позбавляє нас можливості рухатися вперед», — наголосив Андрій Комар.

Цей підхід відображає ширшу зміну управлінської логіки. Компанії дедалі більше уваги приділяють не лише фінансовим результатам, а й чинникам, які дозволяють забезпечувати їхню стабільність: операційній гнучкості, диверсифікації, ефективності використання активів і прогнозуванню грошових потоків.

Як підкреслює Павло Притико, стійкість сьогодні формується не одним успішним антикризовим рішенням, а комплексом взаємопов'язаних дій. Здатність швидко адаптуватися, перебудовувати процеси, управляти фінансовими ресурсами та знаходити альтернативні рішення дає змогу компаніям зберігати діяльність навіть за несприятливих сценаріїв.

Для медичного бізнесу стійкість має ще один критично важливий вимір — збереження людей.

Любов Цимбал, CFO «Добробуту», серед найбільших ризиків для галузі називає відтік пацієнтів і медичних працівників, насамперед висококваліфікованих лікарів. Для компанії, чия бізнес-модель безпосередньо залежить від професійної експертизи персоналу, кадрова стійкість є необхідною умовою фінансової.

Диверсифікація: від захисту бізнесу до нових джерел доходу

Ще один висновок дискусії — компанії прагнуть зменшити залежність від одного ринку, продукту, постачальника чи сценарію розвитку подій. Для VITAGRO, яка об'єднує низку бізнесів у сільському господарстві, виробництві та переробці, диверсифікація стала одним із ключових напрямів розвитку Групи Компаній.

Зі слів Group CFO VITAGRO Сергія Шульги, компанія послідовно інвестувала у створення виробничих ланцюгів із більшою доданою вартістю. Серед напрямів — біоетанол, тваринництво, м'ясопереробка та інші переробні виробництва. Така модель дає можливість не лише продавати сировину, а й отримувати додаткову вартість на наступних етапах виробництва.

Особливо важливо це для аграрного сектору, де прибутковість залежить від сезонності, світових цін, логістики та доступності експортних маршрутів. Інвестиції в переробку допомагають формувати додаткові джерела грошового потоку й частково компенсувати коливання результатів окремих напрямів бізнесу.

Водночас диверсифікація не означає безумовного розширення. Компанія переглядає інвестиційний портфель, відкладає проєкти з недостатньою поточною економічною ефективністю та концентрує ресурси на напрямах, здатних забезпечити результат. Окремим прикладом адаптації стала робота з паливними ризиками.

Сергій Шульга

«Сьогодні фінансова стійкість бізнесу значною мірою залежить від здатності передбачати ризики та завчасно готуватися до різних сценаріїв. У VITAGRO ми системно оцінюємо вплив зовнішніх чинників на фінансові результати, переглядаємо підходи до управління витратами та інвестиціями. Наше завдання - не лише реагувати на зміни, а й формувати запас стійкості, який дозволяє компанії продовжувати роботу та розвиток навіть в умовах невизначеності», - зазначив Сергій Шульга, Group CFO VITAGRO.

Інвестиції під час війни: ризик чи умова виживання?

Однією з центральних тем дискусії стала дилема, з якою сьогодні стикаються фінансові директори: накопичувати ліквідність на випадок нових криз чи продовжувати інвестувати в розвиток. Досвід учасників показує, що ці два завдання не завжди суперечать одне одному. Іноді саме інвестиційний проєкт дозволяє відновити грошовий потік, підвищити ефективність бізнесу або створити нове джерело доходу.

«У періоди невизначеності природне бажання бізнесу — зберегти ліквідність і відкласти інвестиції. Але практика українських компаній демонструє парадокс: іноді саме інвестиції стають найефективнішим способом зменшити ризики. Власна енергогенерація, модернізація виробництва, розвиток переробки чи запуск нових потужностей допомагають бізнесу не лише підтримувати поточну діяльність, а й зменшувати залежність від зовнішніх обставин. Тому сьогодні важливо не просто вирішувати, інвестувати чи ні, а визначати, які саме інвестиції зміцнюють бізнес і створюють основу для його майбутніх доходів», — зазначає Павло Притико.

«Добробут»: розвиток як шлях виходу з кризи

Для медичної мережі «Добробут» це рішення стало визначальним на початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році компанія зіткнулася з різким скороченням кількості пацієнтів, відтоком персоналу та, відповідно, почали виникати питання з ліквідністю. Частину медичних закладів довелося тимчасово закрити. Водночас компанія не відмовилася від довгострокової стратегії розвитку.

Любов Цимбал

«У 2022 році ми зрозуміли: якщо зупинимося, перестанемо інвестувати й розвиватися, то можемо ніколи не вийти з цієї кризи. Тому ми пішли до банків і партнерів, домовлялися про зміну графіків платежів та продовжували реалізовувати нашу стратегію», — розповідає Любов Цимбал.

Одним із важливих проєктів був запуск великого шпиталю на лівому березі Києва площею близько 10 тис. кв. м. Зі слів фінансової директорки, попри складну ситуацію з обслуговуванням кредитів, компанія звернулася до фінансових партнерів не лише щодо реструктуризації платежів, а й щодо додаткового фінансування.

Адже без запуску нового медичного об'єкта компанія не змогла б створити необхідні умови для подальшого відновлення доходів і виконання фінансових зобов'язань. У результаті, зі слів Любові Цимбал, від 2022 року компанія приблизно подвоїла виручку та капіталізацію.

Це приклад того, що інвестиції в кризових умовах можуть бути не протилежністю фінансової дисципліни, а частиною стратегії відновлення платоспроможності.

VITAGRO: інвестувати вибірково, але не зупинятися

Ще один висновок дискусії — компанії прагнуть зменшити залежність від одного ринку, продукту, постачальника чи сценарію розвитку подій. Для VITAGRO, яка об'єднує низку бізнесів у сільському господарстві, виробництві та переробці, диверсифікація стала одним із ключових напрямів розвитку Групи Компаній.

Зі слів Group CFO VITAGRO Сергія Шульги, компанія послідовно інвестувала у створення виробничих ланцюгів із більшою доданою вартістю. Серед напрямів — біоетанол, тваринництво, м'ясопереробка та інші переробні виробництва. Така модель дає можливість не лише продавати сировину, а й отримувати додаткову вартість на наступних етапах виробництва.

Особливо важливо це для аграрного сектору, де прибутковість залежить від сезонності, світових цін, логістики та доступності експортних маршрутів. Інвестиції в переробку допомагають формувати додаткові джерела грошового потоку й частково компенсувати коливання результатів окремих напрямів бізнесу.

Водночас диверсифікація не означає безумовного розширення. Компанія переглядає інвестиційний портфель, відкладає проєкти з недостатньою поточною економічною ефективністю та концентрує ресурси на напрямах, здатних забезпечити результат.

Окремим прикладом адаптації стала робота з паливними ризиками.

«Сьогодні фінансова стійкість бізнесу значною мірою залежить від здатності передбачати ризики та завчасно готуватися до різних сценаріїв. У VITAGRO ми системно оцінюємо вплив зовнішніх чинників на фінансові результати, переглядаємо підходи до управління витратами та інвестиціями. Наше завдання - не лише реагувати на зміни, а й формувати запас стійкості, який дозволяє компанії продовжувати роботу та розвиток навіть в умовах невизначеності», - зазначив Сергій Шульга, Group CFO VITAGRO.

Група компаній Асканія : інвестиції в енергонезалежність

Для Групи компаній Асканія одним із ключових напрямів інвестування стала енергетична автономність. Група, до якої входять 12 бізнесів, працює в різних секторах економіки. Відповідно, потреби в інвестиціях і рівень ризиків відрізняються залежно від конкретного підприємства.

За словами Анни Ващенко, енергетичні рішення мають особливе значення для виробничих активів, де зупинка електропостачання безпосередньо впливає на операційну діяльність.

Анна Ващенко

Компанія інвестує у власні енергетичні потужності та продовжує розвивати бізнеси, адаптуючи інвестиційні плани до їхніх потреб.

«Компанія, яка не інвестує, не просто стоїть на місці — вона втрачає. Тому ми продовжуємо інвестувати. Кожен бізнес групи для нас важливий тож рішення щодо ухвалюємо окремо щодо кожного бізнесу», — зазначає Анна Ващенко.

BGS RAIL: безпека та надійність важливіші за швидке розширення

У залізничній логістиці інвестиційна стратегія має свою специфіку. BGS RAIL розділяє капітальні інвестиції на дві категорії: підтримання технічного стану активів та розширення вагонного парку.

Перший напрям залишається пріоритетним, адже відкладений ремонт може призвести до простоїв, втрати доходу та значно більших витрат у майбутньому. Натомість до розширення парку компанія підходить обережніше. Зокрема, BGS RAIL розглядає придбання вагонів, які вже експлуатуються на ринку, замість інвестицій у виробництво нових. Це дає змогу збільшувати власний парк без створення додаткової пропозиції в сегментах, де існує ризик профіциту рухомого складу.

«Економія не повинна заважати зростанню. Криза та невизначеність не зупинили наші інвестиції — вони змінили їхню послідовність, пріоритети та критерії ухвалення рішень», — підсумовує Андрій Комар.

Банк і бізнес: від кредитування до спільного управління ризиками

Ще один важливий аспект, який об'єднує досвід учасників дискусії, — зміна характеру взаємовідносин між компаніями та фінансовими партнерами. Під час війни бізнес потребує не лише доступу до кредитних ресурсів, а й гнучкості у фінансуванні, розуміння галузевих ризиків та готовності партнерів підтримувати економічно обґрунтовані проєкти навіть за складних обставин.

Досвід «Добробуту» демонструє, наскільки важливими можуть бути відкриті переговори з кредиторами, перегляд графіків платежів і збереження доступу до інвестиційного фінансування.

Для VITAGRO банківське фінансування залишається інструментом реалізації нових виробничих проєктів і модернізації.

Для компаній транспортного сектору критично важливим є узгодження операційних планів із потребами в обіговому капіталі та графіками фінансових зобов'язань.

Таким чином, відносини банку та бізнесу виходять за межі традиційної моделі кредитора і позичальника. Вони дедалі більше залежать від здатності обох сторін оцінювати ризики, знаходити прийнятні фінансові рішення та зберігати довгострокову перспективу співпраці.

Саме цей підхід став однією з наскрізних тем дискусії, організованої за участі ПУМБ у межах Ukrainian CFO Forum 2026.

Від управління кризами — до управління майбутнім

Досвід українських компаній свідчить, що за роки повномасштабної війни управління ризиками поступово перетворилося з окремої антикризової функції на постійний елемент бізнес-стратегії.

Компанії моделюють різні сценарії, переглядають бюджети, формують резерви, змінюють структуру виробництва та диверсифікують джерела доходу.

Водночас вони не відмовляються від довгострокових цілей. Для одних бізнесів пріоритетом стає енергетична автономність, для інших — розвиток переробки, модернізація інфраструктури, збереження ключових фахівців або вихід на нові ринки. Об'єднує ці рішення одна управлінська логіка: компанії намагаються зменшити залежність від обставин, які не можуть контролювати, і посилити ті складові бізнесу, на які здатні впливати безпосередньо.

«Сьогодні українському бізнесу надзвичайно важливо обмінюватися практичним досвідом. Рішення, яке допомогло аграрній компанії знизити залежність від енергетичних ризиків, може бути корисним виробничому підприємству. Досвід медичної мережі у взаємодії з фінансовими партнерами — компаніям інших галузей, які реалізують інвестиційні проєкти. Так формується нова управлінська практика українського бізнесу: компанії не просто адаптуються до криз, а навчаються одна в одної», - зазначає Павло Притико.