Виробник продуктів харчування отримав 120 млн грн на придбання газогенераторних установок

В рамках програми підтримки енергонезалежності українського бізнесу ПриватБанк підписав інвестиційну угоду обсягом 120 млн грн з провідним виробником продуктів харчування. Кредит надано на фінансування придбання трьох газогенераторних когенераційних установок загальною потужністю 6,9 МВт.

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Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що фінансування банком такого проекту є продовженням сталого інвестиційного плану підприємства з метою впровадження енергоефективних технологій, відновлювальної та альтернативної енергетики.

Повідомляється, що запуск газогенераторних генераційних установок дозволить підприємству покращити власну безпеку виробництва та збільшити забезпечення його енергетикою та теплом.

Поставка обладнання та реалізація інвестиційного проекту очікується до кінця 2024 року.

“Сьогодні ПриватБанк дає можливість корпоративним клієнтам та клієнтам МСБ отримати пільгове фінансування на придбання та установку обладнання енергогенерації, щоб підтримувати та розвивати виробництво в умовах дефіциту енергії та активно розвивати ринок малої розподіленої генерації”, - підкреслив Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.

Він нагадав, що банк приймає заявки від корпоративних клієнтів та клієнтів сегменту МСБ на фінансування проектів встановлення газотурбінних та газопоршневих генераційних установок, встановлення сонячних електростанцій та іншого обладнання для забезпечення енергонезалежності бізнесу, в т.ч. за державною програмою доступних кредитів “5-7-9%”.

Максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі для МСБ становить до 150 млн гривень.

Уряд запроваджує пільгове кредитування на енергообладнання для населення та бізнесу

Уряд запровадив інструменти фінансової підтримки реалізації проєктів розподіленої генерації: для підприємств малого та середнього бізнесу — розширення можливості програми "Доступні кредити 5-7-9 %" за напрямом будівництва і улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.

Для населення — запровадження кредитів на встановлення сонячних панелей з системами накопичення під 0 % річних. Сума кредиту за цією програмою може складати до 480 тисяч гривень, а термін кредитування - до 10 років.

Раніше Уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.