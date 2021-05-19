Новости компаний 20 минут назад

Виртуальная реальность и государство в смартфоне: о чём расскажут на CASES: Product Design

В программе запланированы доклады от Минцифры, MEGOGO, DOC.ua, Reface и еще десятка классных команд

Виртуальная реальность и государство в смартфоне: о чём расскажут на CASES: Product Design Виртуальная реальность и государство в смартфоне: о чём расскажут на CASES: Product Design

17 июня состоится онлайн-конференция CASES: Product Design. Это целый день докладов в формате кейс-стади от специалистов украинских продуктовых команд. Каждый кейс — это подробный разбор проекта: от задачи к воплощению и анализу результатов.

В программе запланированы доклады от Минцифры, MEGOGO, DOC.ua, Reface и еще десятка классных команд:

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Конференция пройдет вживую в формате онлайн-трансляции. После окончания трансляции участники получат запись конференции и смогут просматривать её в удобное для себя время. 

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