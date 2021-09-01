Виталий Кличко: Инвестфорум Киева в 2021 году будет посвящен смарт-развитию Киевщины

10 сентября 2021 года состоится важное ежегодное событие в экономической жизни столицы ― Инвестиционный форум города Киева. Мероприятие будет посвящено смарт-развитию Киевщины и ее креативной трансформации. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также отметил, что Киев сосредоточился на воплощении преобразований, которые сделают город более технологичным, экологичным и устойчивым к возможным будущим вызовам.

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"Пандемия COVID-19 стала большим вызовом для всего мира. Новая реальность заставила городские власти переосмыслить ключевые направления и перспективные сферы для раскрытия потенциала столицы. Мы видим перспективу в дальнейшем смарт-развитии Киевщины и ее инвестиционно привлекательных направлений ― креативных индустрий, информационно-коммуникационных технологий и фармацевтики. Именно эти отрасли городской экономики должны стать основой для дальнейшего экономического и социального развития столицы", ― отметил Виталий Кличко.

В этом году в КВЦ "Парковый" на Инвестиционном форуме города Киева встретятся представители киевской городской власти и международные эксперты. Темой для обсуждения станут муниципальные вызовы, которые обострились из-за COVID-19, мировой опыт преодоления экономических последствий, вызванных пандемией, и пути развития столичного региона.

В рамках форума состоится основная сессия, посвященная новым возможностям инвестиционно привлекательных индустрий, а также четыре дискуссионные панели: "Инструменты привлечения инвестиций в проекты Великого Киева", "Адаптация к климатическим изменениям: стремительное урбанистическое развитие и сохранение окружающей среды", "Поддержание крепкого здоровья сообщества" и "Креативная трансформация: коды новой реальности". Мероприятие продолжит паблик-ток, посвященный привлечению инвестиций в развитие мегаполиса.

Также на протяжении всей программы форума столичные компании будут презентовать инвесторам потенциал столичного региона в области здравоохранения, пищевой промышленности, производства товаров широкого потребления, логистики, высоких технологий, госуправления, индустрии развлечений, а также химической и легкой промышленности.