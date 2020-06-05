Бизнес 40 минут назад

Візьміть участь в боротьбі за премію Zakupki.Кращі та виграйте нагороду

Будь-яка державна та комерційна компанія може номінувати себе або свого партнера, довести заслуженість нагороди, зібрати найбільшу кількість голосів та отримати премію

Візьміть участь в боротьбі за премію Zakupki.Кращі та виграйте нагороду Візьміть участь в боротьбі за премію Zakupki.Кращі та виграйте нагороду
Партнерский материал

Цього року премія Zakupki.Кращі вчетверте відзначить лідерів в електронних закупівлях. Держпідприємства та бізнес отримають нагороди в трьох категоріях: "Громадський вибір", "За результатами в системі" та "Експертний вибір".  

"Громадський вибір" відзнака, якою гравці ринку можуть відмітити роботу кращих, на їхню думку, замовників та постачальників. З 5 червня до 6 липня державні та комерційні компанії мають можливість висунути своїх кандидатів, які заслуговують на премію. Що для цього необхідно? Перейти за посиланням та заповнити форму, де вказати, чому та чи інша компанія варта нагороди. Кандидати без супровідного тексту не попадуть до списку номінантів премії. 

Кратко и по делу в Telegram

З 20 липня до 21 серпня відбудеться відкрите голосування, де кожен охочий зможе віддати голос за свого фаворита зі списку, в тому числі, і за власну компанію. А вже 4 вересня лідери за кількістю голосів отримають заслужені нагороди. 

Минулого року премію "Громадський вибір" серед постачальників вдруге виборола компанія "ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ", найкращим замовником став Кам"янський протитуберкульозний диспансер Дніпропетровської облради, а найкращим комерційним замовником було названо Благодійну організацію "Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя".

Переможців у категоріях "Експертний вибір" та "За результатами в системі", як завжди, визначить спеціальна комісія, до якої увійшли представники торговельного майданчика-організатора премії Zakupki.Prom.ua та фахівці моніторингового порталу DoZorro. 

ДОВІДКА

Премія Zakupki.Кращi — відзнака, що була започаткована у 2016 році. Вона вручається замовникам та постачальникам, які використовують можливості електронних закупівель найбільш ефективно. Нагородами відзначаються учасники у трьох категоріях: "Експертний вибір", "Найкращі результати", "Громадський вибір: закупівлі". Засновник премії — популярний торговельний майданчик Zakupki.Prom.ua.

DoZorro — це онлайн-платформа (портал), де будь-хто може надати зворотній зв"язок державному замовнику чи постачальнику, суспільству чи правоохоронним органам щодо проведеної процедури закупівлі, обговорити та оцінити умови конкретної закупівлі, проаналізувати закупівлі окремого замовника.

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