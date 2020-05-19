Владельцем журнала "Фокус" стал менеджер медиахолдинга Коломойского

Владельцем издательства "Фокус медиа", которое выпускает журнал "Фокус" и сайт focus.ua, вместо Анатолия Евтухова стал Александр Борщевич.

Изменения произошли 2 апреля, свидетельствуют данные из единого государственного реестра, сообщает "Детектор Медиа".

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Борщевич, по данным открытых реестров, является владельцем и директором трех компаний, зарегистрированных по адресу холдинга "1+1 медиа": улица Кирилловская, 23 в Киеве.

По словам трех источников издания, новый владелец представляет интересы олигарха Игоря Коломойского, а новым куратором проекта "Фокус" может быть народный депутат Александр Дубинский, в прошлом журналист "1+1" и редактор деловой прессы.

Директор издательства "Фокус медиа" Виктория Калкатина отрицает, что новые инвесторы издания — Коломойский или Дубинский.

"Нет, это не господин Коломойский. И это не Александр Дубинский. Александр Борщевич — инвестор и владелец", — отметила она.

Сам Борщевич на вопрос о владении "Фокусом" сказал: "Все узнаете на следующей неделе, будут пресс-релизы — там будет все написано. Сделка пока не завершена, поэтому пока без комментариев".

При этом он заверил, что Коломойский и Дубинский не имеют отношения к "Фокусу".

"У меня свои дела, я вообще не имею законного права заниматься какой-либо медиадеятельностью, не связанной с моей работой", — сказал в свою очередь Дубинский.

Тем временем олигарх Игорь Коломойский отрицает утверждения СМИ, что новый владелец журнала "Фокус" представляет его интересы.

"Это полная ложь", — написал бизнесмен журналисту "Украинской правды", пересылая ссылки на новость о покупке им журнала "Фокус".

На уточнение, есть ли у Коломойского договоренности с Александром Борщевичем, олигарх ответил: "Я вообще не знаю, кто он. Никогда не видел и не слышал о нем".

На вопрос, собирается ли олигарх покупать "Фокус", Коломойский ответил: "Понятно, что нет".

Напомним, в октябре 2019 года кипрская компания Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова инициировала уголовное производство о незаконной продаже в 2013 году ООО "Издательство Фокус".

Известно, что Коломойский и Боголюбов были бизнес-партнерами UMH Group Бориса Ложкина в проекте "Фокус".

В 2013 году, еще до продажи всего холдинга UMH Group Сергея Курченко, UMH Group продала "Фокус" украинской группе Vertex United Бориса Кауфмана. А уже у Кауфмана "Фокус" в 2016 году приобрел Евтухов за 2 млн грн.

Ранее сообщалось, что структуры Коломойского скупают украинскую нефть по рекордно низкой цене.