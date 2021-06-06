Транспорт вчера, 19:43

Владельцы электромобилей в Европе ездят больше, чем собственники авто с ДВС — исследование

Фактор запаса хода электромобилей не влияет на поездки, если инфраструктура хорошо развита

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В странах Европы владельцы электромобилей в среднем ежегодно проезжают на 630 км больше, чем владельцы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Об этом говорится в проведенном по заказу компании Nissan исследовании, сообщает Autonews.

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В частности, владельцы электрокаров в Европе проезжают ежегодно в среднем 14,3 тысяч км, а владельцы машин с ДВС — 13,6 тысяч км.

При этом больше всего на своих электромобилях ездят итальянцы (более 15 тысяч км) и голландцы (более 14,8 тысяч км).

"Таким образом, фактор запаса хода электромобилей не влияет на поездки, если инфраструктура хорошо развита", — констатирует издание.

Согласно результатам исследования, в Европе сейчас 69% владельцев электрокаров довольны существующей инфраструктурой.

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Более того, 70% владельцев электромобилей заявили, что их дальность оказалась лучше, чем они ожидали.

Ранее стало известно, что корейский автомобильный производитель Hyundai планирует в 2 раза сократить количество моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Также сообщалось, что американский производитель электромобилей Tesla в первом квартале 2021 года увеличил свои доходы на 74%, до $10,4 млрд.

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