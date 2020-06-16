Энергетика 30 минут назад

Влияние RAB-тарифа на цену потребительских продуктов — копеечное, — отчет Минфина

Вокруг тарифа кипят страсти, разогреваемые политиками

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Переход на стимулирующее регулирование в области распределения электроэнергии поднимет цену на продукты потребительской корзины лишь на 3-4 копейки.

Как передает Цензор.нет, такую информацию обнародовали РБК, ссылаясь на данные Министерства финансов.

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В среднем по Украине тариф за распределение электроэнергии составляет 20% всего тарифа за электроэнергию. Если компании-операторы перейдут на RAB-регулирование, то розничный тариф может вырасти на 10-12%.

При этом стоимость услуг по распределению электроэнергии в структуре себестоимости товаров потребительской корзины — от 0.4 до 3.3%. Журналисты разобрались, как рост тарифа на распределение электроэнергии скажется на цене хлеба:

"В среднем буханка стоит 16 гривен 84 копейки. Доля затрат на электроэнергию в себестоимости — 2.3%. Это 39 копеек. Рост розничного тарифа — 10% от этих 39 копеек. То есть всего 4 копейки".

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Вместе с тем аналитики утверждают, что миф, что RAB-регулирования приведет к росту тарифов и цен на товары искусственно создается популистами, пользуясь страхом населения о высоких тарифах.

"Опрос Центра Разумкова показал, что важнейшими темами украинцы считают "снижение тарифов" и "повышение зарплат". Этим пользуются политики-популисты, которые играют на эмоциях масс, чтобы поднять рейтинг", — говорится в расследовании.

Журналисты утверждают, что производство RAB-тарифа — необходимый шаг для решения проблемы изношенности электросетей и ее последствий — аварий и скачков напряжения. Экс-посол США в Украине, старший вице-президент IHS Energy Карлос Паскуаль описал это так:

"Внедряя RAB-регулирование, страны стремятся получить не только низкие цены на электричество, но и создать инфраструктуру, которая позволяет пользоваться современными технологиями и инновациями, предоставлять более экологичные и дешевые технологии потребителю".

Напомним, экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех заявил, что система тарифообразования "Расходы+" исчерпала себя. Ей на замену должны прийти стимулирующие тарифы.

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