Во Львове прикрыли работу пиратского онлайн-кинотеатра

Сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции разоблачили работу нелегального интернет-кинотеатра, прибыль от работы которого приносила его владельцу сотни тысяч грн.

Как сообщает пресс-служба Киберполиции Украины, владельцем онлайн-кинотеатра был 36-летний житель Львова, который создал соответствующее интернет-приложение и в дальнейшем администрировал его.

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Мужчина предоставлял доступ к просмотру кинопроизведений, несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителем которых является Украинская антипиратская ассоциация.

Аудитория премиум-пользователей приложения составляла более 1 млн человек. Подписка на премиум-аккаунт составляла 80 грн.

Кроме этого, предприниматель ежемесячно получал около 100 тысяч грн от рекламы, которая размещалась на его онлайн-ресурсе.

Правоохранители установили, что приложение является одним из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента сети Интернет. По предварительным данным, прибыль дельца составляла более 15 млн грн.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели санкционированные обыски. При их проведении было изъято оборудование, которое использовалось для организации технической инфраструктуры.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 176 ("Нарушение авторских и смежных прав") Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2020 года победители хакатона Cinema Challenge Hackathon получили 1,4 млн грн за разработку технологий для онлайн-кинотеатров.