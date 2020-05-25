Во время реструктуризации глобальная сеть Hertz будет продолжать работу

В течение периода реструктуризации компании Hertz Global Holdings ее глобальная сеть будет оставаться полностью функционирующей для всех трех брендов, которыми она владеет: Hertz, Thrifty, Dollar и Firefly, без каких-либо дальнейших последствий для бронирования или программ лояльности.

Как сообщает пресс-служба Hertz Global Holdings, компания Autohellas, которая владеет правами франчайзинга на марку Hertz в Греции и в семи странах, включая Украину (ООО "Автотехника Флит Сервисез"), не имеет никаких акционерных или кредитно-ссудных отношений с Hertz Global Holdings.

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Поэтому эти события не окажет на Autohellas непосредственного влияния.

В компании считают, что при условии успешного завершения процесса реструктуризации задолженности Hertz Global согласно Главы 11, она сможет управлять своей глобальной сетью еще и эффективнее.

"Краткосрочная аренда (основная сфера деятельности Hertz Global) составляет 16% консолидированного дохода группы Autohellas, тогда как 84% консолидированного дохода Группы происходит за счет долгосрочной аренды, продаже подержанных автомобилей и автоторговли. Собственный капитал Autohellas состоянию на 31 декабря 2019 года достиг 294 млн евро, что позволило достичь низкого отношения долга к собственному капиталу среди всех компаний", говорится в сообщении.

Напомним, на днях один из крупнейших сервисов аренды авто Hertz заявил о своем банкротстве. В компании объяснили это падением спроса на аренду автомобилей на фоне пандемии коронавируса.

Из-за пандемии Hertz уже уволила 20 тысяч работников. Это — около половины глобальной рабочей силы компании.

Ранее сообщалось, что сервис для заказа и доставки продуктов питания Uber Eats принял решение прекратить свою работу в Украине с 3 июня 2020 года.

Так, сервис по доставке теперь не будет доступен на территории Украины, однако услуга Uber Ride по перевозке пассажиров продолжит свою работу без изменений.