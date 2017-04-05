Военной прокуратуре разрешили провести обыски в "Укробронпроме"

Печерский райсуд Киева разрешил Военной прокуратуре Луганского гарнизона изъять документы "Укроборонпрома" о сотрудничестве с ООО "Оптимумспецдеталь", ООО "Интер Сталь ЛТД" и ООО "Фирма "Ренал", которые подозреваются в фиктивной деятельности. Об этом сообщают "Наші гроші".

Следствие установило, что в 2014-2015 годах ГП "Киевский бронетанковый завод" получил шесть заказов от Министерства обороны на ремонт и обслуживание машин спецназначения. В дальнейшем в налоговой отчетности завод показал, что в августе-ноябре 2015 года якобы приобрел ведущие мосты к спецтехнике у "Фирмы "Ренал" на сумму 5,28 млн грн.

В свою очередь фирма в это время якобы сделала закупку мостов и комплектующих к ним у "Оптимумспецдеталь" и "Интер Сталь ЛТД" на сумму почти 13 млн грн. Далее "Оптимумспецдеталь" якобы провело закупку военного оборудования у ООО "Промомаркетгруп", ООО "Наполи груп" и ООО "Мидленд инвест".

Прокуратура проанализировала налоговые накладные по всей цепочке операций и не установила фактов предоставления логистических услуг по поставке товаров. Кроме того, на допросе директор и основатель "Промомаркетгруп" заявила, что зарегистрировала фирму за денежное вознаграждение и предпринимательством не занималась.

Бывший директор "Оптимумспецдеталь" рассказал, что у предприятия отсутствовали складские помещения, автотранспорт и трудовые ресурсы, целью регистрации фирмы было завладение государственными деньгами, которые были выделены на оборонный сектор.

Обыски по месту регистрации "Оптимумспецдеталь", "Интер Сталь ЛТД" и "Фирма "Ренал" ни одну из фирм не обнаружили.

Но следствие установило, что с этими тремя предприятиями в последние годы вели хозяйственную деятельность другие государственные предприятия, которые входят в концерн "Укроборонпром".