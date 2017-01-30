Volkswagen обогнал Toyota по числу проданных автомобилей

30 января 2017, 08:53
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Volkswagen, несмотря на дизельный скандал, реализовал в 2016 году 10,31 млн автомобилей. Toyota — 10,17 млн

Volkswagen обогнал Toyota по числу проданных автомобилей | Машиностроение | Дело Увеличить картинку

Немецкий автопроизводитель Volkswagen в 2016 году по числу проданных машин обошел своего японского конкурента Toyota. Согласно опубликованному в понедельник, 30 января, отчету, японский концерн, вместе с принадлежащими ему производителями автомобилей компактного класса Daihatsu Moto и Hino Motors, выпускающими грузовые автомобили и автобусы, за прошлый год продал 10,17 миллиона машин по всему миру. Как уточняет агентство dpa, это на 0,2 процента больше, чем годом ранее.

Volkswagen, несмотря на дизельный скандал, реализовал в 2016 году 10,31 миллиона автомобилей. Это на 3,8 процента больше, чем годом ранее. Отчет еще одного автогиганта — американского концерна General Motors — ожидается в течение нынешней недели. После его публикации немецкий автопроизводитель впервые за последние пять лет может выйти на первое место по числу проданных автомобилей, отмечает агентство AP.

Последний раз Toyota уступила лидерство по этому показателю именно американскому бренду. Это произошло в 2011 году, когда производство автомобилей в Японии пострадало в результате сильного землетрясения и последовавшего за ним цунами.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: volkswagen , toyota

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Volkswagen обогнал Toyota по числу проданных автомобилей | Машиностроение | Дело
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