Волонтеры save.restaurant помогают найти работу сотрудникам ресторанного бизнеса

В мае 2020 года некоммерческая общественная организация "Ассоциация 911" запустила платформу save.restaurant для помощи в трудоустройстве и сбора средств для потерявших работу сотрудников ресторанного бизнеса.

Об это сообщили в пресс-службе Save.restaurant.

Волонтеры общественной организации "Ассоциация 911" запустили платформу save.restaurant, чтобы помочь найти новую работу бывшим барменам, официантам, поварам и администраторам. А при экстренной необходимости готовы оказать материальную помощь. Save.restаurant будет помогать в трудоустройстве и информировать о возможностях профессиональной переподготовки, а тем, кто не найдет работу планируется выплачивать по 500 гривен еженедельно.

Как работает save.restaurant:

▶️ на главной странице проекта есть анкета, которую необходимо заполнить для поиска работы;

▶️ сотрудники ресторанов, которые успешно прошли верификацию волонтерами, получат электронное резюме на бланке save.restaurant;

▶️ верифицированные резюме охотнее будут рассматриваться партнерами-работодателями проекта;

▶️ актуальные вакансии от партнеров инициативы размещаются в разделе "Вакансии";

▶️если после 5-ти попыток на протяжении месяца так и не удалось устроиться на работу можно подать заявку на материальную помощь;

▶️ заявка проходит проверку и отправляется в очередь на выплату.

"Мы хотим показать людям, что о них помнят, они важны для общества и об их проблемах беспокоятся. Принять участие в социальном проекте может каждый, на сайте можно заполнить анкету, оставить чаевые любимому ресторану или рассказать о проекте в социальных сетях", — говорит основатель социальной инициативы save.restaurant Максим Нагара.

Согласно неофициальным данным после введения карантина без работы остались более 650 тысяч официантов, барменов, поваров и администраторов по всей стране.

Напомним, что Кабинет министров Украины в рамках ослабления карантинных ограничений с 11 мая 2020 года разрешил работу летних площадок и террас ресторанов и кафе, но только с соблюдением требований МОЗ для предотвращения распространения пандемии COVID-19.