Бизнес 20 минут назад

Возобновление налоговых проверок: бизнес опасается агрессивного "сбивания" денег

В ЕБА призвали парламент не допустить отмены моратория на проверки бизнеса до окончания действия карантина

Фото: facebook.com/SFSofUkraine Фото: facebook.com/SFSofUkraine
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Представители украинского бизнеса взволнованы возможным возобновлением налоговых проверок во время карантина по коронавирусу.

Они считают, что государственные контролирующие органы в ходе проверок могут выполнять задачи по агрессивному привлечению денег в бюджет, сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

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Ранее стало известно, что СБУ обратится в Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с требованием рассмотреть вопрос о возобновлении налоговых проверок.

Известно, что мораторий на все налоговые проверки (плановые и внеплановые) был установлен соответствующими законами о регулировании деятельности бизнеса во время карантина (они также прописаны в Налоговом кодексе Украины), чтобы хотя бы в некоторой степени упростить условия для ведения бизнеса во время карантина.

В то же время в середине сентября в парламенте был зарегистрирован законопроект №4101, которым предусматривается отмена моратория на проведение проверок на период действия карантина.

"Честно говоря, бизнес взволновала данная ситуация — как с законопроектом №4101 об увеличении фискального давления, и об этом мы уже неоднократно говорили, так и информация относительно заявления от Службы безопасности Украины. Сейчас однозначно не время создавать дополнительные нагрузки для работы легального бизнеса. Ведь карантин никто не отменял и бизнес до сих пор не встал полноценно на ноги. А предлагаемые изменения, очевидно, не будут стимулировать улучшение экономической ситуации у бизнеса, но, все же, могут больше завязывать руки прозрачным компаниям", — отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

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У компаний-членов Ассоциации есть предостережения, что, как следствие внедрения подобных предложений, государственные контролирующие органы потенциально будут вынуждены выполнять задачи по агрессивному привлечению денег в бюджет.

Кроме того, в ЕБА констатировали, что ситуация в таможенной и налоговой сферах остается сложной. Так, как сообщают представители бизнеса, до сих пор наблюдаются случаи задержек грузов на границе, что нередко имеет целью создание ситуации для вынужденного декларирования импортерами завышенной таможенной стоимости товаров по нормативам таможни (выше чем в контракте) и увеличение, таким образом, поступлений от таможенных платежей.

Также имеют место случаи, когда уполномоченные представители Государственной налоговой службы осуществляют не совсем обоснованные остановки регистрации налоговых накладных и задержки с возмещением сумм НДС в конце года.

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В связи с этим бизнес-сообщество призывает Верховную Раду воздержаться от внедрения норм, которые могут стать дополнительным инструментом давления на бизнес.

"Важно не допустить отмены моратория на проверки до окончания действия карантина, чтобы компании могли и дальше работать и искать возможности выстоять в это непростое время. Очень надеемся, что голос бизнеса будет услышан, и мы все продемонстрируем, что являемся цивилизованной европейской страной, которая поддерживает, а не еще больше блокирует деятельность бизнеса в период кризиса", — резюмировали в ЕБА.

Ранее Кабинет министров Украины разрешил физическим лицам-предпринимателям отказаться от ведения книг учета доходов и расходов на время карантина, если ее ведение должно было начаться после введения карантина.

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