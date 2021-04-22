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Вперше в Україні: проєкт про минуле та сьогодення дівчат в IT

BAKOTECH привертає увагу до достоїнств і вкладу дівчат в IT. Компанія хоче донести і закріпити в масах думку, що дівчата завжди були нерозривно пов'язані з IT і в сьогоднішній реальності вони також досягають успіху

Вперше в Україні: проєкт про минуле та сьогодення дівчат в IT Вперше в Україні: проєкт про минуле та сьогодення дівчат в IT

Спеціально до Дня дівчат в IT, який відзначається кожний четвертий четвер квітня, компанія BAKOTECH зняла ролик про внесок дівчат в розвиток IT: від витоків до сьогодення. Про цю тему побіжно згадували окремі представники галузі і блогери, але подібний цілісний проєкт в Україні вперше. У ньому взяли участь співробітниці BAKOTECH, а також запрошені гості, відомі IT-ринку. 

У проєкті взяли участь:

Кратко и по делу в Telegram
  • Євгенія Клепа — Executive Director, 1991 Open Data Incubator
  • Інна Калініна — PR Team Lead, ЛІГА:ЗАКОН.
  • Вірослава Новосильна — Founder SLOVA Tech PR /Co-Founder WTECH
  • Ольга Осадча — Information Security Engineer (PANW), BAKOTECH.
  • Марія Куренкова — Project Marketing Manager, BAKOTECH.
  • Євгенія Асауленко — Enterprise Sales Manager, BAKOTECH.

В інтерв'ю учасниці розповідають про те, як складався шлях, що привів їх у IT, чим вони займаються зараз і чому вони вирішили будувати кар'єру саме в цій сфері. Також дівчата розповідають про героїнь, які увійшли в історію IT і отримали міжнародне визнання завдяки своєму внеску в розвиток технологій. 

Таким чином BAKOTECH привертає увагу до достоїнств і вкладу дівчат в IT. Компанія хоче донести і закріпити в масах думку, що дівчата завжди були нерозривно пов'язані з IT і в сьогоднішній реальності вони також досягають успіху.

"Я вірю, що найголовніше — це, з одного боку, завжди ділитися своїм досвідом і знаннями, бути ментором для дівчат, яким потрібно допомогти в кар'єрі, розвитку і зрозуміти, що є куди розвиватись, — коментує Вірослава Новосильна, Founder SLOVA Tech PR/Сo-Founder WTECH Ukraine. — З іншого боку, кожній з нас потрібні рольові моделі. Коли ми думаємо, що не зможемо щось зробити, потрібно згадувати тих, хто зміг. Тих дівчат, які створили інтернет, Wi-Fi і перший код. Тому проєкт дійсно цікавий, він вчить тому, що завжди є на кого глянути і на кого рівнятися. Не забувайте, що ми завжди повинні підтримувати один одного".

 

ДОВІДКА

BAKOTECH міжнародна група компаній, що займає лідируючі позиції в сфері Value Added IT-дистрибуції і поставляє рішення провідних світових IT-виробників. Територіально група компаній працює в 26 країнах на ринках Центральної і Східної Європи, Балкан, Балтії, Кавказу, Центральної Азії з офісами в Празі, Кракові, Ризі, Мінську, Києві, Баку і Нур-Султані.

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