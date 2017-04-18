ВПП аэропорта "Ужгород" отремонтируют до мая

В ближайшее время в Международном аэропорту "Ужгород" начнется капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщила пресс-служба председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Ремонтные работы будет выполнять специализированная компания из Румынии. "Планируется, что работы будут завершены еще в мае этого года, после чего новая полоса сможет принимать крупногабаритные самолеты класса "Боинг" или "Аэробус" с низко посаженными двигателями", — заявил Москаль в эфире телеканала "Тиса-1".

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выразил надежду, что запуск аэропорта в Ужгороде состоится весной 2017 года.

Напомним, в конце марта закарпатские СМИ сообщали, что на сессии облсовета обсуждалась жизнедеятельность Ужгородского аэропорта. Тогда Геннадий Москаль попросил поддержки депутатов, чтобы в очередной раз обратиться к вышестоящим органам в Киеве. Якобы для возобновления работы аэропорта необходимо разрешение "Украэроруха".

"Это свинство и блокировка "Аэрорухом". Если он чего-то боится, то приведите это все в порядок. Но не пускать сюда европейскую комиссию. Вот и имеем теперь: европейская комиссия не пускает наши самолеты через Словакию. Точнее пускает, но говорит летите на свой страх и риск, потому что мы не знаем и не можем увидеть какие здесь работают люди. Какое у них образование, или имеют они знания английского языка, имеют ли навигационное оборудование. Для этого они должны видеть сертификат. Мы уже просили, чтобы они приехали и просертифицировали один Ужгород, но они не могут, потому что система "Украэроруха" — это целостная система", — сетовал глава Закарпатской ОГА.

Проблема в том, что из-за отсутствия сертификата, самолетам, осуществляющим посадку в Ужгороде, запрещено залетать на территорию Словакии глубже, чем на 10 километров. Этого достаточно только для визуальной посадки в светлое время суток. А для инструментальной посадки, как летают регулярные рейсы, необходимо заходить на территорию Словакии на глубину 13-16 км. Кроме того, у аэропорта нет полного комплекта собственного оборудования.

Местные власти также планировали встречу с венгерским авиаперевозчиком WizzAir, которому хотели предложить аренду ужгородского аэродрома.

"28 числа мы едем в Дебрецен для того чтобы предложить венгерским WizzAir взять в аренду наш аэропорт. Идея в том, что их оператор дебреценского аэропорта уже сертифицирован, и фактически мы уже не будем иметь проблем с сертификацией. То есть мы поставим европейского сертифицированного оператора и разблокируем эту систему. Если наши коллеги нам не хотят помочь, то должны просить помощи у ближайшего соседа", — говорил тогда Михайло Ривис голова Закарпатского облсовета.

Аэропорт "Ужгород" фактически не работает с февраля 2016 года, когда Государственная авиационная служба (ГАС) Украины приостановила действие сертификата соответствия на обслуживание пассажирских авиарейсов в связи с выявленными в результате проверки нарушениями правил безопасности. За последние шесть месяцев аэропорт "Ужгород" принял менее 10 самолетов.