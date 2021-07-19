  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • ГМК
ГМК 20 минут назад

"Вредительское решение": Саакашвили раскритиковал Опимаха за блокаду Беховского карьера

Ранее о ситуации написал владелец Беховского гранитного карьера, основатель MS Capital Максим Шкиль. В комментариях глава Госгеонедр Роман Опимах написал, что разберется с проблемой в понедельник

"Вредительское решение": Саакашвили раскритиковал Опимаха за блокаду Беховского карьера "Вредительское решение": Саакашвили раскритиковал Опимаха за блокаду Беховского карьера

Глава Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ Михаил Саакашвили резко раскритиковал главу Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха за незаконную остановку Беховского гранитного карьера в Житомирской области.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В Житомирской области есть Беховский гранитный карьер. В 2000-х его создали с нуля в так называемой второй Чернобыльской зоне, в селе, которое отселили еще в 1980-х. Фактически это предприятие дало вторую жизнь местности, не говоря о сотнях рабочих мест. 20+ миллионов долларов инвестиций за 15 лет. Хорошая история. Плохая история заключается в том, что вчера государственная служба геологии и недр приостановила работу этого предприятия. В лучших традициях украинской бюрократии — никому ничего не объясняя, никого ни о чем не спрашивая, не предупреждая и вообще на всех наплевав", — написал Саакашвили.

"Проблема в том, что, когда чиновники, которые ничего не зарабатывают и не создают, плюют на людей, которые работают, платят налоги и дают работу местному населению, и в том числе платят зарплату и этим дармоедам, — это приводит к катастрофическим последствиям. На данный момент предприятие простаивает и несет убытки. Следовательно, убытки несут и работники, и бюджет, который недополучит средства. Это уже катастрофа", — добавил он.

Ранее о ситуации написал владелец Беховского гранитного карьера, основатель MS Capital Максим Шкиль. В комментариях глава Госгеонедр Роман Опимах написал, что разберется с проблемой в понедельник.

"Господин Опимах даже не в курсе о проблеме и обещает в понедельник разобраться. В понедельник! У господина Опимаха выходные… Я не знаю, является ли это в чистом виде вредительское решение о приостановке работы градообразующего предприятия заказом местных картелей, которые таким образом вымогают мзду за возможность работать, или это просто беспросветный идиотизм чиновников (в чем я сильно сомневаюсь), но факт налицо — предприятие остановлено. И сделать это может чиновник простым росчерком пера. Сделать, а потом разбираться. В понедельник. После выходных", — написал Саакашвили.

"И вы всерьез полагаете, что на такой рынок может зайти хоть один вменяемый инвестор, о котором мы мечтаем!? Да ни за что. Дикий Запад нервно курит в сторонке. Этот бардак нужно заканчивать. Уже на следующее же заседание Нацрады реформ я вынесу законопроект, который сделает возможным остановку предприятий исключительно через суд и никак иначе! Мы должны поставить на место эту армию государственных служителей, а то их стараниями скоро служить уже будет нечему", — подчеркнул глава исполкома реформ.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"ArcelorMittal" начнет мониторить выбросы СО2 на всех предприятиях в 2021 году
"ArcelorMittal" начнет мониторить выбросы СО2 на всех предприятиях в 2021 году
Приватизация ОГКХ: почему государству будет сложно продать предприятие западным инвесторам
Приватизация ОГКХ: почему государству будет сложно продать предприятие западным инвесторам
ФГИ выставит на продажу ОГХК 31 августа
ФГИ выставит на продажу ОГХК 31 августа
Загрузка...
Новое видео
Стартап S.Lab выиграл 100 тысяч грн на GET Business Festival: чем он занимается?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Биржа Binance прекратила торговать акциями

  3. Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8% — прогноз Swiss Re

  4. У Зеленского рассматривают трех кандидатов на замену Кличко в КГГА — СМИ

  5. В Киеве произошел крупный пожар на складе транспортной компании (ФОТО)

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...