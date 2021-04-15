Новости компаний 1 час назад

Время прокачать HR-скилы: запуск Hurma Academy

Это образовательный проект, на котором эксперты-практики с опытом работы в HR-сфере от 10+ лет, дают глубокие знания за короткий период

Время прокачать HR-скилы: запуск Hurma Academy Время прокачать HR-скилы: запуск Hurma Academy

Hurma System запустила собственный образовательный проект, где HR-специалисты смогут повысить навыки работы с талантами и узнать все секреты сферы управления персонала от опытных экспертов-практиков. 

Hurma Academy: главная миссия и цель

Hurma — IT-продуктовая компания, которая разрабатывает собственный продукт для автоматизации HR и рекрутинговых процессов. Наша цель — повысить цифровую грамотность HR-специалистов и помочь компаниям навсегда избавиться от миллионов Excel-таблиц, а также бумажной волокиты. 

Кратко и по делу в Telegram

Именно для этого мы разработали HRIS/HRM-систему Hurma — инструмент, который помогает HR-департаменту компании экономить свое время, фокусироваться на важных стратегических задачах и увеличить бизнесу доход. 

Но цифровизация HR и автоматизация рутины — не единственная наша цель. Мы хотим помогать HR-сообществу развиваться, повышать свою экспертизу, тем самым, улучшая бренд работодателя. 

"С момента выхода системы Hurma на рынок, мы поставили перед собой цель продвижения не только автоматизации, но и развития HR-сообщества, повышения цифровой грамотности. Для этого мы начали вести свой блог, куда регулярно публикуем полезные статьи, а на YouTube-канале проводим бесплатные вебинары со спикерами из сфер HR, рекрутинга, сорсинга, IT. 

Но, чтобы дать еще больше экспертизы, мы решили запустить собственный образовательный проект. В Hurma Academy студенты получают глубокие знания от профессионалов сферы HR за короткий срок, а в конце обучения им выдается сертификат, подтверждающий высокие компетенции по пройденному курсу. Глобальная цель всего проекта — дать именно те знания и навыки, которые помогут HR-ам вывести бизнес на новый уровень и улучшить стратегию работы с талантами", – Владимир Федак, CEO & Founder Hurma System. 

Интенсивное обучение и практика от опытных профессионалов в Hurma Academy

Hurma Academy — это образовательный проект, на котором эксперты-практики с опытом работы в HR-сфере от 10+ лет, дают глубокие знания за короткий период. 

Первый практический курс Hurma Academy — "Управление талантами в организации" с Ириной Кикало и Надежной Чалой, который стартовал 2 апреля 2021 года, имел невероятный успех! Всего лишь за неделю мы набрали полную группу и ограничили набор, поскольку хотим дать нашим студентам возможность свободно и интерактивно общаться со спикерами. 

"Курс "Управление талантами в организации" прежде всего о системном подходе. Я, вместе с Ириной Кикало, при поддержке Hurma Academy, расскажем с чего начинается управление талантами и как разработать эффективную стратегию, которая поможет компаниям двигаться дальше. Мы готовы делиться своим многолетним, практическим опытом работы в различных компаниях. Мы хотим, чтобы в ходе этого курса студенты нашли ответы на все свои вопросы и смогли подобрать для этого подходящие инструменты", — Надежда Чалая, Global HR Operations Manager, Tek Experts.

"Вместе с Надеждой Чалой и командой Hurma Academy, мы проведем практический курс из 8 занятий, в ходе которого мы поговорим о современных трендах в области управления талантами и многих других важных темах. Мы будем рады поделиться нашим опытом и знаниями", — Ирина Кикало, People Partner, Grammarly.

В наших ближайших планах — запуск второго потока курса "Управление талантами в организации", но дату мы пока что держим в секрете :) 

А прямо сейчас у нас идет набор на курс "Внедрение системы оценки сотрудников под ключ: Performance Appraisal, Assesment center, 360 Degree Feedback". 

"На курсе студенты получат представление обо всех основных понятиях в оценке и детально рассмотрят каждый инструмент для этого. Мы хотим поделиться со студентами личными, успешными и реализованными кейсами, шаблонами и алгоритмами. К концу курса у студентов будет проект концепции и большое количество вспомогательных материалов, которые позволят реализовать все наработки", — Ольга Яковина, сертифицированный асессор с более чем 10-летним опытом в оценке персонала. Ex-Head of People Performance в iDeals Solutions.

"У студентов будет возможность отработать технологию проведения интервью по компетенциям и получить обратную связь по работе от экспертов. Мы детально разберем не только психометрические инструменты, но и опробуем их на себе. На основании материалов курса, студенты смогут сформировать свою систему оценки людей в организации", — Татьяна Коломбет, директор HR-консалтинговой компании Formatta UA, эксперт в оценке персонала.

Hurma Academy — максимум практики, знаний и профессионального опыта спикеров. 

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