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Врятувати школу: як великий бізнес та громадськість піднімають престиж професії вчителя

Сім місяців у школах трьох українських міст тривав масштабний освітній проєкт STEAM-Camp, який мав на меті допомогти вчителям та учням по-новому подивитися на систему освіти в Україні

Врятувати школу: як великий бізнес та громадськість піднімають престиж професії вчителя Врятувати школу: як великий бізнес та громадськість піднімають престиж професії вчителя

Сьогодні українській школі доводиться долати непрості виклики. Головні проблеми — труднощі онлайн-навчання та зниження інтересу учнів до вивчення точних наук. Це призводить до низьких результатів ЗНО, а у ширшому сенсі негативно впливає на рівень знань і навичок майбутніх спеціалістів, які потім виходять на ринок праці.

Одним з етапів вирішення проблеми став масштабний освітній проєкт STEAM-Camp, що тривав від грудня 2020-го до червня 2021-го. Його учасники — вчителі математики, фізики, хімії та інформатики із Запоріжжя, Кривого Рогу та Маріуполя — мали змогу підвищити свої лідерські якості.

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Організаторами стали громадські організації "Запоріжжя. Платформа спільних дій", Фонд розвитку Маріуполя, Криворізька фундація майбутнього у партнерстві з Українською академією лідерства, за сприяння міських рад та за підтримки Групи "Метінвест".

Все починається з вчителя

Головна мета STEAM-Camp — допомогти вчителям. Для них це можливість зрозуміти мотивацію бути вчителем, сформувати особисту візію розвитку та спланувати, куди рухатися далі. Таким чином має покращитися якість викладання STEAM-дисциплін у школах та підвищитися середній бал ЗНО з точних наук завдяки введенню профорієнтаційних елементів у навчальний процес.
А стратегічно програма сприяє створенню спільноти проактивних вчителів сучасного формату, мотивації молоді до вивчення точних наук та збільшенню кількості студентів технічних спеціальностей.

"Вчителям необхідно освоювати лідерські якості, інші компетенції, потрібні у XXI столітті. Це допоможе сформувати людей нової якості, які завтра робитимуть світ кращим", — наголошує керівник Української академії лідерства Роман Тичківський.

У компанії "Метінвест", яка є партнером проєкту, кажуть, що участь у програмі вчителів дозволила їм по-новому подивитися на систему освіти в Україні, налагодити тіснішу співпрацю навчальних закладів із профільними відомствами.

До участі у програмі педагогів обирали за підсумками написання есе та відеотестування. Учасниками проєкту стали майже 500 вчителів із найбільших промислових міст України — Запоріжжя, Кривого Рогу та Маріуполя.

Підвищити конкурентоспроможність

За даними Міжнародної програми з оцінювання знань учнів (PISA), українські школярі майже на рік навчання відстають від своїх ровесників із розвинених країн, а їхні результати в середньому на 100 балів нижчі, ніж у Сінгапурі або Китаї. Причому найбільше прогалин у знаннях українські школярі мають з математики.

Після закінчення школи більшість підлітків обирає гуманітарні науки. Лише третина випускників готова вступати на технічні спеціальності до вишів, а набрати необхідну кількість балів для вступу можуть тільки 6-8% серед них.

Наприклад, у Маріуполі зі 100% абітурієнтів на технічні спеціальності до вишів можуть вступити тільки 8,25%. У Кривому Розі та Запоріжжі цей показник іще нижчий — 6,8 та 6,5% відповідно.

"Вчителям необхідно освоювати лідерські якості, інші компетенції, потрібні у XXI столітті. Це допоможе сформувати людей нової якості, які завтра робитимуть світ кращим"

Зламати цю тенденцію зацікавлені як школи, так і український бізнес, для якого кадровий дефіцит та брак висококваліфікованих і водночас вмотивованих фахівців з кожним роком гострішають. Важливість точних наук стає критичною, зважаючи на масштабну диджиталізацію, яка постійно пришвидшується й поширюється на усі галузі вітчизняної економіки. Потрібно пояснювати школярам переваги знань з програмування, що впливає на автоматизацію виробничих процесів будь де — від ритейлу до металургії.

"Програма допомагає вирішити відразу кілька соціальних проблем, — розповідає координаторка проєкту STEAM-Camp від Групи "Метінвест" Діана Сідько. — Діти з трьох найбільших промислових міст України мали змогу підтягнути на карантині свої знання з точних наук".

Це одночасна мотивація як для школярів, так і для вчителів. У школярів з’явилося більше шансів вступити до вишу, здобути потрібну професію і залишитися робити кар’єру у рідному місті. А вчителі зможуть пишатися тим, що виховали майбутніх винахідників і технічних геніїв.

Крок за кроком

Після двох місяців відбору вчителів навчання стартувало у лютому 2021 року. STEAM-Camp містила п’ять модулів, під час яких учасників навчали soft skills, лідерських якостей і критичного мислення. Формати навчання передбачали інтерактивні лекції, microlearning, супервізії, роботу у групах, майстер-класи від дітей.

Перший модуль був присвячений темі лідерства в освіті, другий — сучасним методикам навчання, третій — диджиталізації. На четвертому і п’ятому модулях учасникам розповіли про розвиток критичного мислення, вони навчалися працювати з інформацією і правильно вибудовувати комунікацію з учнями.

Учасників проєкту поділили на групи. За підтримки менторів вони мали розробити власні інтегровані уроки, які відповідають усім викликам сучасності та є цікавими і легкими в опануванні дітьми. Також програма передбачала відвідування провідних підприємств, які застосовують інноваційні технології та наукові підходи.

Викладачі за кожного учня, який склав ЗНО з математики, фізики, хімії не нижче 170 балів та вступив у профільний заклад освіти, отримали разову премію у розмірі 10 тис. грн.

Програма мала окрему мотиваційну складову для вчителів та учнів. Так, викладачі за кожного учня, який склав ЗНО з математики, фізики, хімії не нижче 170 балів та вступив у профільний заклад освіти, отримали разову премію у розмірі 10 тис. грн.

Для учнів також передбачалася винагорода — додаткова стипендія 1–1,5 тис. грн за навчання на технічних спеціальностях у вишах. Не менш цікавою є можливість проходження стажувань на підприємствах.

Як підрахували організатори, після 390 годин навчання понад 5 тис. українських школярів отримають можливість обрати технічну професію майбутнього і побудувати кар’єру в Україні. Перші результати можна буде оцінити після того, як школярі складуть ЗНО з математики, фізики та хімії.

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