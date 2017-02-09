Все удостоверения моряка, выданные в оккупированном Крыму, — фальшивые

"Любые документы (как квалификационные, так и удостоверение личности моряка), выданные после 15 июля 2014 года т.н. "капитанами морских портов" на временно оккупированной территории АРК и Севастополя, являются недействительными, не влекут никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться поддельными", — сообщила пресс-служба ГП "Администрация морских портов" со ссылкой на информационный документ, внесенный украинской стороной на рассмотрение Подкомитета по человеческому фактору, подготовке и несению вахты IMO.

Кроме того, украинская делегация отдельно обратила внимание членов IMO на то, что процедуры оформления и выдачи квалификационных документов моряков и удостоверений личности моряка легитимными органами украинской стороны (морские порты Измаил, Мариуполь, Николаев, Одесса, Херсон, Черноморск) остаются в силе.

По результатам рассмотрения подкомитет IMO принял к сведению изложенную украинской стороной информацию о непризнании документов моряков, выдаваемых на временно оккупированной территории АРК.

В сообщении напоминается, что статьей 9 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" определено, что любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренным законом, а также любой акт (решение, документ), выданный такими органами и/или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий.

В соответствии с приказом Министерства инфраструктуры от 16 июня 2014 года "О закрытии морских портов" закрыты морские порты Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта и Евпатория, а все документы, выданные капитанами морских портов с 15 июля 2014 года, являются незаконными.