Всеукраинский онлайн-форум "Бизнес без бумаги": электронное будущее становится настоящим

В этом году драйвером диджитализации как в Украине, так и в мире, стал COVID-2019. Коронакризис продемонстрировал, что преодолеть турбулентные времена смогут только гибкие компании, которые способны быстро меняться.

В первой части онлайн-форума "Бизнес без бумаги" речь шла о шагах государства в направлении диджитализации. В прошлом году Министерство цифровой трансформации только представило "государство в смартфоне", а в этом году руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник уже делился результатами создания цифровой экосистемы и рассказывал о государственных сервисах, которые упрощают жизнь предпринимателям.

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А Фарид Сафаров из Министерства инфраструктуры сообщил о планах по запуску единой базы данных для обмена электронными товарно-транспортными накладными между всеми участниками рынка автоперевозок через любого провайдера. Он заверил, что окончательный отказ от бумажных ТТН — уже необратимый процесс и призвал компании активно переходить на е-ТТН.

Более 30 спикеров Форума поделились собственным опытом использования цифровых решений. Представители ведущих украинских компаний рассказали, как они внедряли электронный документооборот, каких результатов достигли от автоматизации рутинных процессов и как преодолевали старые привычки сотрудников. По словам докладчиков, сегодня даже те, кто раньше скептически относился к электронному документообороту, поняли неизбежность изменений.

"С началом карантина мы увидели рост заинтересованности в переходе на электронный документооборот. Только в нашем сервисе количество компаний, которые начали подписывать и отправлять документы онлайн, увеличилось вдвое. Стало легче убедить контрагентов отказаться от бумаги — это отмечали и спикеры форума как из государственных компаний, так и из бизнеса. И если в прошлом году мы обсуждали, когда стоит начинать цифровизацию и с чего стартовать, то в этом говорилось больше и о рисках, которые нужно учитывать, и о наиболее эффективных стратегиях внедрения ", — рассказал Антон Скоков, руководитель сервиса цифровых решений для бизнеса "Вчасно".

Особое внимание на Форуме было уделено обсуждению препятствий, которые все еще возникают на пути цифровизации. Среди опасений бизнеса, которые развеяли спикеры — безопасность облачных данных и вопрос замены электронной цифровой подписи на квалифицированную. Эксперты объяснили, в частности, что компании могут до конца 2021 года использовать усовершенствованные электронные подписи на незащищенных носителях, которые были получены ранее и имеют действительный сертификат на сегодня.

Также участники дискуссий активно делились опытом использования новых инструментов. В частности, программных РРО и электронных чеков, которые законодательство разрешило с 1 августа 2020 года. Работающие уже с ними компании увидели первые результаты и убеждены, что это способ повысить эффективность и улучшить клиентский опыт.

Спикеры говорили о решениях, которые помогают работать в дистанционном формате, ставшем новой реальностью для многих предприятий. По результатам исследования международной компании 4Service Group, 80% украинцев положительно относятся к удаленной работе, а 37% даже повысили свою эффективность, работая вне офиса.

"Весной нам всем пришлось быстро настраивать удаленную работу сотрудников и искать ИТ-инструменты, которые помогают быть эффективными где угодно. Тогда же, в апреле компания ЛИГА:ЗАКОН предоставила новое решение Liga360 для своих клиентов в свободном доступе. Экосистема объединяет онлайн всю компанию — от топ-менеджмента до специалистов всех ключевых функций — для совместной работы над предупреждением рисков и поиском возможностей с помощью инструментов профессиональной коммуникации, сигнализации о критических изменениях и управления информационными потоками. Убеждена, что запрос бизнеса на такие решения будет только расти, ведь по данным исследования Gartner, к концу 2023 года 40% организаций будут оказывать клиентам поддержку там, где она им нужна", — отметила Ольга Таранова, Product Director решения Liga360.

Изменения в компании — это всегда сложный и стрессовый процесс. Однако карантин доказал, что без использования цифровых инструментов компании могут навсегда потерять свои позиции на рынке. Поэтому диджитализация становится неотъемлемой частью бизнеса будущего. И чем скорее компании это поймут, тем больше у них шансов справиться с кризисом и турбулентностью.