Бизнес 20 минут назад

Всеукраинский онлайн-форум "Бизнес без бумаги": электронное будущее становится настоящим

Представители бизнеса и государства говорили о цифровых инструментах, которые помогают адаптироваться к новым реалиям

Фото здесь и далее: "Вчасно" Фото здесь и далее: "Вчасно"
Фото здесь и далее: "Вчасно"

В этом году драйвером диджитализации как в Украине, так и в мире, стал COVID-2019. Коронакризис продемонстрировал, что преодолеть турбулентные времена смогут только гибкие компании, которые способны быстро меняться.

В первой части онлайн-форума "Бизнес без бумаги" речь шла о шагах государства в направлении диджитализации. В прошлом году Министерство цифровой трансформации только представило "государство в смартфоне", а в этом году руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник уже делился результатами создания цифровой экосистемы и рассказывал о государственных сервисах, которые упрощают жизнь предпринимателям.

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А Фарид Сафаров из Министерства инфраструктуры сообщил о планах по запуску единой базы данных для обмена электронными товарно-транспортными накладными между всеми участниками рынка автоперевозок через любого провайдера. Он заверил, что окончательный отказ от бумажных ТТН — уже необратимый процесс и призвал компании активно переходить на е-ТТН.

Более 30 спикеров Форума поделились собственным опытом использования цифровых решений. Представители ведущих украинских компаний рассказали, как они внедряли электронный документооборот, каких результатов достигли от автоматизации рутинных процессов и как преодолевали старые привычки сотрудников. По словам докладчиков, сегодня даже те, кто раньше скептически относился к электронному документообороту, поняли неизбежность изменений.

"С началом карантина мы увидели рост заинтересованности в переходе на электронный документооборот. Только в нашем сервисе количество компаний, которые начали подписывать и отправлять документы онлайн, увеличилось вдвое. Стало легче убедить контрагентов отказаться от бумаги — это отмечали и спикеры форума как из государственных компаний, так и из бизнеса. И если в прошлом году мы обсуждали, когда стоит начинать цифровизацию и с чего стартовать, то в этом говорилось больше и о рисках, которые нужно учитывать, и о наиболее эффективных стратегиях внедрения ", — рассказал Антон Скоков, руководитель сервиса цифровых решений для бизнеса "Вчасно".

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Особое внимание на Форуме было уделено обсуждению препятствий, которые все еще возникают на пути цифровизации. Среди опасений бизнеса, которые развеяли спикеры — безопасность облачных данных и вопрос замены электронной цифровой подписи на квалифицированную. Эксперты объяснили, в частности, что компании могут до конца 2021 года использовать усовершенствованные электронные подписи на незащищенных носителях, которые были получены ранее и имеют действительный сертификат на сегодня.

Также участники дискуссий активно делились опытом использования новых инструментов. В частности, программных РРО и электронных чеков, которые законодательство разрешило с 1 августа 2020 года. Работающие уже с ними компании увидели первые результаты и убеждены, что это способ повысить эффективность и улучшить клиентский опыт.

Спикеры говорили о решениях, которые помогают работать в дистанционном формате, ставшем новой реальностью для многих предприятий. По результатам исследования международной компании 4Service Group, 80% украинцев положительно относятся к удаленной работе, а 37% даже повысили свою эффективность, работая вне офиса.

"Весной нам всем пришлось быстро настраивать удаленную работу сотрудников и искать ИТ-инструменты, которые помогают быть эффективными где угодно. Тогда же, в апреле компания ЛИГА:ЗАКОН предоставила новое решение Liga360 для своих клиентов в свободном доступе. Экосистема объединяет онлайн всю компанию — от топ-менеджмента до специалистов всех ключевых функций — для совместной работы над предупреждением рисков и поиском возможностей с помощью инструментов профессиональной коммуникации, сигнализации о критических изменениях и управления информационными потоками. Убеждена, что запрос бизнеса на такие решения будет только расти, ведь по данным исследования Gartner, к концу 2023 года 40% организаций будут оказывать клиентам поддержку там, где она им нужна", — отметила Ольга Таранова, Product Director решения Liga360.

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Изменения в компании — это всегда сложный и стрессовый процесс. Однако карантин доказал, что без использования цифровых инструментов компании могут навсегда потерять свои позиции на рынке. Поэтому диджитализация становится неотъемлемой частью бизнеса будущего. И чем скорее компании это поймут, тем больше у них шансов справиться с кризисом и турбулентностью.

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