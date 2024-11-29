- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
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Всеукраїнський форум Лідери змін 2024: Об’єднуємось задля ефективного подолання небезпек. Найочікуваніший захід року серед лідерів у сфері безпеки праці
20 грудня у Києві відбудеться Професійний івент Лідери змін 2024, який обʼєднує небайдужих та проактивних лідерів галузі — представників державних установ та бізнесу, спеціалізованих навчальних центрів, топових експертів країни у сфері охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки, домедичної допомоги, інфекційної безпеки, ментального здоровʼя а також виробників та постачальників засобів індивідуального і колективного захисту.
Проєкт "Охорона праці і пожежна безпека" вже протягом десяти років проводить різнопланові форуми, на яких порушуються найважливіші теми сфери і збираються фахівці різних сфер діяльності. На наших заходах вони обмінюються досвідом та знаходять вирішення актуальних проблем.
Знаковою подією, зокрема, є форум “Лідери змін”, де відбувається нагородження експертів, які впродовж року докладали зусиль для популяризації безпекових тем і пропонували ефективні рішення та кейси.
Адаптувавшись до складних умов, цього року наша команда повертає офлайн-зустріч, на яку всі з нетерпінням чекали!
Чому варто відвідати “Лідери змін”?
Станьте частиною професійного кола людей, які можуть впливати на зміни та відкривати спільноті свої напрацювання і актуальні рішення!
Найкращі кейси, які стануть у пригоді кожній українській організації, незалежно від її масштабу.
У ПРОГРАМІ НА ВАС ЧЕКАЮТЬ 6 ПАНЕЛЕЙ ВИСТУПІВ ТА ПОНАД 20 СПІКЕРІВ
"ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ"
Закон про бзр: переписати не можна залишити — хто і коли розставить розділові знаки у цій багаторічній дилемі? А також актуальні нововведення для впровадження в роботу вже сьогодні
- Ігор Дегнера (Державна служба України з питань праці)
- Сергій Савчук (МОП)
- Олег Кисловський ("Smart Solutions")
- Євген Кучерявий (ТОВ "НОВА ПОШТА")
- Ірина Петченко (ТОВ "Основа-Солсиф")
- Олександр Костін (RACIO)
- Сергій Теплов (НЦК "ПРОФІТЕХ")
- Костянтин Чередниченко (ТОВ "НОВА ПОШТА")
- Представник (Державна служба України з надзвичайних ситуацій)
"ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ: ДВОРІВНЕВА РЕАЛЬНІСТЬ" — як забезпечити вчасне та комфортне укриття працівників? Стратегічні рішення для захисту життя працівників в умовах воєнних загроз
- Олександр КостінСупервайзер проектів (“RACIO”)
- Сергій ТепловЕксперт з питань цивільного захисту та пожежної безпеки (“НЦК ПРОФІТЕХ”)
- Костянтин ЧередниченкоНачальник відділу з надзвичайних ситуацій (“НОВА ПОШТА”)
- Представник “Державної служби України з надзвичайних ситуацій”
"ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ/ВОЄННОГО СТАНУ"
- Олег КартавийДиректор тренінгової компанії (“Центр спеціальної підготовки”)
"ЗАСОБИ ЗАХИСТУ: РІЗНОМАНІТТЯ НЕБЕЗПЕК ЗМУШУЄ МИСЛИТИ ШИРОКО" — враховуємо ВСІ можливі виклики! Протимінна безпека, інфекційна безпека, найсучасніші ЗІЗи для виробництва
- Сергій ГунькоДиректор (“Дельта Плюс Україна)”
- Андрій АлександрінГолова ГО “Інфекційний контроль в Україні”, директор Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC), директор (“WASH GUARDIAN GROUP”)
- Андрій СербінДиректор (“НВК Патрон Демайнінг”)
"МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНСЬКОГО ПРАЦІВНИКА" — як психологічна підтримка допомагає забезпечити стійкість підприємств. Ефективні практики від психологів, популяризація теми
- Ярослав МироненкоПсихолог, фахівець з допомоги військовослужбовцям
- Олександр РатійСЕО центру з керування виробничими ризиками (“RACIO”), клінічний психолог, КПТ терапевт
- Олена МатушенкоДипломований психолог, міжнародна сертифікація WAPP (“Вісбаденська Академія Позитивної Психотерапії”)
- Яніна СоколоваГолова ГО “Фонд Яніни Соколової”, продюсерка кол-центру психологічної допомоги військовим і цивільним #ВАРТОЖИТИ
"ЛІДЕРСТВО У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ: ЗАЦІКАВЛЕНИЙ, А НЕ КОНТРОЛЮЮЧИЙ" — портрет ідеального керівника з ОП. Блок, в якому українські компанії діляться досвідом
- Микола СередаМенеджер з безпеки праці (“ДТЕК ЕНЕРГО”)
- Олександр ПерогівДиректор департаменту екологічної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки (“UKRNAFTA”)
- Юрій ГелуненкоЕксперт з охорони праці з понад 20-річним досвідом
- Тамара СагайдакФахівчиня з охорони праці (“RACIO”)
- Олексій МихайловМенеджер з охорони праці (“Carlsberg Ukraine”)
- Олена ЧекушинаМенеджерка з розвитку бізнесу (“Midot”)
Формат і деталі:
- Місце: офлайн, м. Київ, Хрещатик. (+ онлайн трансляція)
- Дата: 20 грудня 2024 року
- Кількість учасників: 100 осіб
Запрошуємо:
- керівників, менеджерів з охорони праці та інших дотичних до безпеки праці галузей
- спеціалістів з охорони праці
- керівників, які прагнуть оптимізувати роботу свого підприємства в надскладних умовах сьогодення і шукають ефективні практичні кейси для цього
- представників державних структур
- лідерів бізнесу
- виробників та постачальників ЗІЗ
- експертів. які спеціалізуються на темі ментального здоров’я
Бонуси, які отримують учасники форуму:
- безкоштовний доступ до трьох платних тематичних практикумів з таких тем:
- “Пожежна безпека і цивільний захист на обʼєктах з масовим. перебуванням людей на прикладі медичних та освітніх установ”
- “Проведення заходів державного контролю. Що необхідно знати.”
- “Як підготуватися до візиту інспектора Держпраці. Чек-лист”.
А також:
- проходження тестування на базі навчального центру з можливістю отримати посвідчення державного зразку (за бажанням, входить у вартість квитка)
- безкоштовні консультації у експертів протягом трьох місяців з доступом до Живого Журналу “Охорона праці і пожежна безпека”
- знижку на участь від двох осіб від одного підприємства
Зареєструватись на подію та дізнатись детальніше про захід — https://lider-zmin-2024.minisite.ai/
Генеральний партнер — “НЦК ПРОФІТЕХ”
Партнери — “Дельта Плюс Україна”, “BUNKER-OK”
Інформаційні партнери — “XXI Ukrainian Forum of HR Directors”, “Delo.ua”, “dsnews.ua”.
Організатор події — проєкт “Охорона праці та пожежна безпека”, що є частиною групи компаній “МЕДІА ГРУП” . Видання є передовою українською платформою з інформування населення у сфері охорони праці та пожежної безпеки. Щорічно, проєкт проводить навчальні практикуми для спеціалістів, безкоштовні вебінари з різних напрямків та всеукраїнські форуми.