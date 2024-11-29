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шлях ветеранів
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Всеукраїнський форум Лідери змін 2024: Об’єднуємось задля ефективного подолання небезпек. Найочікуваніший захід року серед лідерів у сфері безпеки праці

Всеукраїнський форум Лідери змін 2024: Об’єднуємось задля ефективного подолання небезпек. Найочікуваніший захід року серед лідерів у сфері безпеки праці

20 грудня у Києві відбудеться Професійний івент Лідери змін 2024, який обʼєднує небайдужих та проактивних лідерів галузі — представників державних установ та бізнесу, спеціалізованих навчальних центрів, топових експертів країни у сфері охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки, домедичної допомоги, інфекційної безпеки, ментального здоровʼя а також виробників та постачальників засобів індивідуального і колективного захисту. 

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
Київ, 12 грудня, офлайн
Забронювати участь

Проєкт "Охорона праці і пожежна безпека" вже протягом десяти років проводить різнопланові форуми, на яких порушуються найважливіші теми сфери і збираються фахівці різних сфер діяльності. На наших заходах вони обмінюються досвідом та знаходять вирішення актуальних проблем.

Знаковою подією, зокрема, є форум “Лідери змін”, де відбувається нагородження експертів, які впродовж року докладали зусиль для популяризації безпекових тем і пропонували ефективні рішення та кейси.

Адаптувавшись до складних умов, цього року наша команда повертає офлайн-зустріч, на яку всі з нетерпінням чекали! 

Чому варто відвідати “Лідери змін”?

Станьте частиною професійного кола людей, які можуть впливати на зміни та відкривати спільноті свої напрацювання і актуальні рішення! 

Найкращі кейси, які стануть у пригоді кожній українській організації, незалежно від її масштабу. 

У ПРОГРАМІ НА ВАС ЧЕКАЮТЬ 6 ПАНЕЛЕЙ ВИСТУПІВ ТА ПОНАД 20 СПІКЕРІВ

"ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ"

Закон про бзр: переписати не можна залишити — хто і коли розставить розділові знаки у цій багаторічній дилемі? А також актуальні нововведення для впровадження в роботу вже сьогодні

Фото 2 — Всеукраїнський форум Лідери змін 2024: Об’єднуємось задля ефективного подолання небезпек. Найочікуваніший захід року серед лідерів у сфері безпеки праці
  • Ігор Дегнера (Державна служба України з питань праці)
  • Сергій Савчук (МОП)
  • Олег Кисловський ("Smart Solutions")
  • Євген Кучерявий (ТОВ "НОВА ПОШТА")
  • Ірина Петченко (ТОВ "Основа-Солсиф")
  • Олександр Костін (RACIO)
  • Сергій Теплов (НЦК "ПРОФІТЕХ")
  • Костянтин Чередниченко (ТОВ "НОВА ПОШТА")
  • Представник (Державна служба України з надзвичайних ситуацій)

"ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ: ДВОРІВНЕВА РЕАЛЬНІСТЬ" — як забезпечити вчасне та комфортне укриття працівників? Стратегічні рішення для захисту життя працівників в умовах воєнних загроз

Фото 3 — Всеукраїнський форум Лідери змін 2024: Об’єднуємось задля ефективного подолання небезпек. Найочікуваніший захід року серед лідерів у сфері безпеки праці
  • Олександр КостінСупервайзер проектів (“RACIO”)
  • Сергій ТепловЕксперт з питань цивільного захисту та пожежної безпеки (“НЦК ПРОФІТЕХ”)
  • Костянтин ЧередниченкоНачальник відділу з надзвичайних ситуацій (“НОВА ПОШТА”)
  • Представник “Державної служби України з надзвичайних ситуацій”

"ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ/ВОЄННОГО СТАНУ"

Фото 4 — Всеукраїнський форум Лідери змін 2024: Об’єднуємось задля ефективного подолання небезпек. Найочікуваніший захід року серед лідерів у сфері безпеки праці
  • Олег КартавийДиректор тренінгової компанії (“Центр спеціальної підготовки”)

"ЗАСОБИ ЗАХИСТУ: РІЗНОМАНІТТЯ НЕБЕЗПЕК ЗМУШУЄ МИСЛИТИ ШИРОКО" — враховуємо ВСІ можливі виклики! Протимінна безпека, інфекційна безпека, найсучасніші ЗІЗи для виробництва

Фото 5 — Всеукраїнський форум Лідери змін 2024: Об’єднуємось задля ефективного подолання небезпек. Найочікуваніший захід року серед лідерів у сфері безпеки праці
  • Сергій ГунькоДиректор (“Дельта Плюс Україна)”
  • Андрій АлександрінГолова ГО “Інфекційний контроль в Україні”, директор Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC), директор (“WASH GUARDIAN GROUP”)
  • Андрій СербінДиректор (“НВК Патрон Демайнінг”)

"МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНСЬКОГО ПРАЦІВНИКА" — як психологічна підтримка допомагає забезпечити стійкість підприємств. Ефективні практики від психологів, популяризація теми

Фото 6 — Всеукраїнський форум Лідери змін 2024: Об’єднуємось задля ефективного подолання небезпек. Найочікуваніший захід року серед лідерів у сфері безпеки праці
  • Ярослав МироненкоПсихолог, фахівець з допомоги військовослужбовцям
  • Олександр РатійСЕО центру з керування виробничими ризиками (“RACIO”), клінічний психолог, КПТ терапевт
  • Олена МатушенкоДипломований психолог, міжнародна сертифікація WAPP (“Вісбаденська Академія Позитивної Психотерапії”)
  • Яніна СоколоваГолова ГО “Фонд Яніни Соколової”, продюсерка кол-центру психологічної допомоги військовим і цивільним #ВАРТОЖИТИ

"ЛІДЕРСТВО У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ: ЗАЦІКАВЛЕНИЙ, А НЕ КОНТРОЛЮЮЧИЙ" — портрет ідеального керівника з ОП. Блок, в якому українські компанії діляться досвідом

Фото 7 — Всеукраїнський форум Лідери змін 2024: Об’єднуємось задля ефективного подолання небезпек. Найочікуваніший захід року серед лідерів у сфері безпеки праці
  • Микола СередаМенеджер з безпеки праці (“ДТЕК ЕНЕРГО”)
  • Олександр ПерогівДиректор департаменту екологічної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки (“UKRNAFTA”)
  • Юрій ГелуненкоЕксперт з охорони праці з понад 20-річним досвідом
  • Тамара СагайдакФахівчиня з охорони праці (“RACIO”)
  • Олексій МихайловМенеджер з охорони праці (“Carlsberg Ukraine”)
  • Олена ЧекушинаМенеджерка з розвитку бізнесу (“Midot”)

 Формат і деталі:

  • Місце: офлайн, м. Київ, Хрещатик. (+ онлайн трансляція)
  • Дата: 20 грудня 2024 року
  • Кількість учасників: 100 осіб 

Запрошуємо:

  • керівників,  менеджерів з охорони праці та інших дотичних до безпеки праці галузей
  • спеціалістів з охорони праці
  • керівників, які прагнуть оптимізувати  роботу свого підприємства в надскладних умовах сьогодення і шукають ефективні практичні кейси для цього
  • представників державних структур
  • лідерів бізнесу
  • виробників та постачальників ЗІЗ
  • експертів. які спеціалізуються на темі ментального здоров’я 

Бонуси, які отримують учасники форуму:

  • безкоштовний доступ до трьох платних тематичних практикумів з таких тем:
  1. “Пожежна безпека і цивільний захист на обʼєктах з масовим. перебуванням людей на прикладі медичних та освітніх установ”
  2. “Проведення заходів державного контролю. Що необхідно знати.”
  3. “Як підготуватися до візиту інспектора Держпраці. Чек-лист”.

А також:

  • проходження тестування на базі навчального центру з можливістю отримати посвідчення державного зразку (за бажанням, входить у вартість квитка)
  • безкоштовні консультації у експертів протягом трьох місяців з доступом до Живого Журналу “Охорона праці і пожежна безпека”
  • знижку на участь від двох осіб від одного підприємства

Зареєструватись на подію та дізнатись детальніше про захід https://lider-zmin-2024.minisite.ai/

Генеральний партнер “НЦК ПРОФІТЕХ”

Партнери “Дельта Плюс Україна”, “BUNKER-OK”

Інформаційні партнери  “XXI Ukrainian Forum of HR Directors”, “Delo.ua”, “dsnews.ua”.

Організатор події   проєкт “Охорона праці та пожежна безпека”, що є частиною групи компаній “МЕДІА ГРУП” . Видання є передовою українською платформою з інформування населення у сфері охорони праці та пожежної безпеки. Щорічно, проєкт проводить навчальні практикуми для спеціалістів, безкоштовні вебінари з різних напрямків та всеукраїнські форуми.