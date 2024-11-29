Всеукраїнський форум Лідери змін 2024: Об’єднуємось задля ефективного подолання небезпек. Найочікуваніший захід року серед лідерів у сфері безпеки праці

20 грудня у Києві відбудеться Професійний івент Лідери змін 2024 , який обʼєднує небайдужих та проактивних лідерів галузі — представників державних установ та бізнесу, спеціалізованих навчальних центрів, топових експертів країни у сфері охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки, домедичної допомоги, інфекційної безпеки, ментального здоровʼя а також виробників та постачальників засобів індивідуального і колективного захисту.

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Проєкт "Охорона праці і пожежна безпека" вже протягом десяти років проводить різнопланові форуми, на яких порушуються найважливіші теми сфери і збираються фахівці різних сфер діяльності. На наших заходах вони обмінюються досвідом та знаходять вирішення актуальних проблем.

Знаковою подією, зокрема, є форум “Лідери змін”, де відбувається нагородження експертів, які впродовж року докладали зусиль для популяризації безпекових тем і пропонували ефективні рішення та кейси.

Адаптувавшись до складних умов, цього року наша команда повертає офлайн-зустріч, на яку всі з нетерпінням чекали!

Чому варто відвідати “Лідери змін”?

Станьте частиною професійного кола людей, які можуть впливати на зміни та відкривати спільноті свої напрацювання і актуальні рішення!

Найкращі кейси, які стануть у пригоді кожній українській організації, незалежно від її масштабу.

У ПРОГРАМІ НА ВАС ЧЕКАЮТЬ 6 ПАНЕЛЕЙ ВИСТУПІВ ТА ПОНАД 20 СПІКЕРІВ

"ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ"

Закон про бзр: переписати не можна залишити — хто і коли розставить розділові знаки у цій багаторічній дилемі? А також актуальні нововведення для впровадження в роботу вже сьогодні

Ігор Дегнера (Державна служба України з питань праці)

Сергій Савчук (МОП)

Олег Кисловський ("Smart Solutions")

Євген Кучерявий (ТОВ "НОВА ПОШТА")

Ірина Петченко (ТОВ "Основа-Солсиф")

Олександр Костін (RACIO)

Сергій Теплов (НЦК "ПРОФІТЕХ")

Костянтин Чередниченко (ТОВ "НОВА ПОШТА")

Представник (Державна служба України з надзвичайних ситуацій)

"ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ: ДВОРІВНЕВА РЕАЛЬНІСТЬ" — як забезпечити вчасне та комфортне укриття працівників? Стратегічні рішення для захисту життя працівників в умовах воєнних загроз

Олександр КостінСупервайзер проектів (“RACIO”)

Сергій ТепловЕксперт з питань цивільного захисту та пожежної безпеки (“НЦК ПРОФІТЕХ”)

Костянтин ЧередниченкоНачальник відділу з надзвичайних ситуацій (“НОВА ПОШТА”)

Представник “Державної служби України з надзвичайних ситуацій”

"ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ/ВОЄННОГО СТАНУ"

Олег КартавийДиректор тренінгової компанії (“Центр спеціальної підготовки”)

"ЗАСОБИ ЗАХИСТУ: РІЗНОМАНІТТЯ НЕБЕЗПЕК ЗМУШУЄ МИСЛИТИ ШИРОКО" — враховуємо ВСІ можливі виклики! Протимінна безпека, інфекційна безпека, найсучасніші ЗІЗи для виробництва

Сергій ГунькоДиректор (“Дельта Плюс Україна)”

Андрій АлександрінГолова ГО “Інфекційний контроль в Україні”, директор Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC), директор (“WASH GUARDIAN GROUP”)

Андрій СербінДиректор (“НВК Патрон Демайнінг”)

"МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНСЬКОГО ПРАЦІВНИКА" — як психологічна підтримка допомагає забезпечити стійкість підприємств. Ефективні практики від психологів, популяризація теми

Ярослав МироненкоПсихолог, фахівець з допомоги військовослужбовцям

Олександр РатійСЕО центру з керування виробничими ризиками (“RACIO”), клінічний психолог, КПТ терапевт

Олена МатушенкоДипломований психолог, міжнародна сертифікація WAPP (“Вісбаденська Академія Позитивної Психотерапії”)

Яніна СоколоваГолова ГО “Фонд Яніни Соколової”, продюсерка кол-центру психологічної допомоги військовим і цивільним #ВАРТОЖИТИ

"ЛІДЕРСТВО У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ: ЗАЦІКАВЛЕНИЙ, А НЕ КОНТРОЛЮЮЧИЙ" — портрет ідеального керівника з ОП. Блок, в якому українські компанії діляться досвідом

Микола СередаМенеджер з безпеки праці (“ДТЕК ЕНЕРГО”)

Олександр ПерогівДиректор департаменту екологічної безпеки, охорони праці та пожежної безпеки (“UKRNAFTA”)

Юрій ГелуненкоЕксперт з охорони праці з понад 20-річним досвідом

Тамара СагайдакФахівчиня з охорони праці (“RACIO”)

Олексій МихайловМенеджер з охорони праці (“Carlsberg Ukraine”)

Олена ЧекушинаМенеджерка з розвитку бізнесу (“Midot”)

Формат і деталі:

Місце : офлайн, м. Київ, Хрещатик. (+ онлайн трансляція)

: офлайн, м. Київ, Хрещатик. (+ онлайн трансляція) Дата : 20 грудня 2024 року

: 20 грудня 2024 року Кількість учасників: 100 осіб

Запрошуємо:

керівників, менеджерів з охорони праці та інших дотичних до безпеки праці галузей

спеціалістів з охорони праці

керівників, які прагнуть оптимізувати роботу свого підприємства в надскладних умовах сьогодення і шукають ефективні практичні кейси для цього

представників державних структур

лідерів бізнесу

виробників та постачальників ЗІЗ

експертів. які спеціалізуються на темі ментального здоров’я

Бонуси, які отримують учасники форуму:

безкоштовний доступ до трьох платних тематичних практикумів з таких тем:

“Пожежна безпека і цивільний захист на обʼєктах з масовим. перебуванням людей на прикладі медичних та освітніх установ” “Проведення заходів державного контролю. Що необхідно знати.” “Як підготуватися до візиту інспектора Держпраці. Чек-лист”.

А також:

проходження тестування на базі навчального центру з можливістю отримати посвідчення державного зразку (за бажанням, входить у вартість квитка)

безкоштовні консультації у експертів протягом трьох місяців з доступом до Живого Журналу “Охорона праці і пожежна безпека”

знижку на участь від двох осіб від одного підприємства

Зареєструватись на подію та дізнатись детальніше про захід — https://lider-zmin-2024.minisite.ai/

Генеральний партнер — “НЦК ПРОФІТЕХ”

Партнери — “Дельта Плюс Україна”, “BUNKER-OK”

Інформаційні партнери — “XXI Ukrainian Forum of HR Directors”, “Delo.ua”, “dsnews.ua”.

Організатор події — проєкт “Охорона праці та пожежна безпека”, що є частиною групи компаній “МЕДІА ГРУП” . Видання є передовою українською платформою з інформування населення у сфері охорони праці та пожежної безпеки. Щорічно, проєкт проводить навчальні практикуми для спеціалістів, безкоштовні вебінари з різних напрямків та всеукраїнські форуми.