Вспышка смертельного вируса АЧС обнаружена сразу в 6 областях

В Днепропетровской, Херсонской, Винницкой, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях со 2 февраля зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Так, в личных подсобных хозяйствах граждан в г.Никополь (Днепропетровская область), с. Малые Копани (Херсонская область), с. Высшеольчедаев и пгт Мурованые Куриловцы (Винницкая область), пгт Чутово (Полтавская область) и с. Великие Проходы (Харьковская область) была зарегистрирована гибель свиней.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) с 4 по 6 февраля был установлен диагноз на АЧС.

Кроме того, 4 и 5 февраля ДНК вируса АЧС был выявлен при исследовании биоматериала, отобранного от погибших свиней, принадлежавших ООО "Бонас" (с. Морозовка, Винницкая область) и двух погибших диких кабанов, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве гражданина (с. Грузское, Кировоградская область).

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.