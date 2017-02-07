Вспышка смертельного вируса АЧС обнаружена сразу в 6 областях

07 февраля 2017, 10:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

За последние 4 дня в шести областях Украины произошли вспышки африканской чумы свиней

Вспышка смертельного вируса АЧС обнаружена сразу в 6 областях | АПК | Дело Увеличить картинку

В Днепропетровской, Херсонской, Винницкой, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях со 2 февраля зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Так, в личных подсобных хозяйствах граждан в г.Никополь (Днепропетровская область), с. Малые Копани (Херсонская область), с. Высшеольчедаев и пгт Мурованые Куриловцы (Винницкая область), пгт Чутово (Полтавская область) и с. Великие Проходы (Харьковская область) была зарегистрирована гибель свиней.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) с 4 по 6 февраля был установлен диагноз на АЧС.

Кроме того, 4 и 5 февраля ДНК вируса АЧС был выявлен при исследовании биоматериала, отобранного от погибших свиней, принадлежавших ООО "Бонас" (с. Морозовка, Винницкая область) и двух погибших диких кабанов, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве гражданина (с. Грузское, Кировоградская область).

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

По материалам: Agravery
Раздел: > >
Теги: ачс , свиноводство , украина , апк , животноводство

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Вспышка смертельного вируса АЧС обнаружена сразу в 6 областях | АПК | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.26
EUR EUR - - 29.2
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.27 12.68
Киевская область 22.38 10.59
Львовская область 22.12 11.93
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.