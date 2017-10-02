Вступило в силу увеличение беспошлинных квот на поставки сельхозпродукции в ЕС

02 октября 2017, 09:12
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Увеличились объемы с/х продукции, которую Украина может экспортировать в ЕС без уплаты пошлины на протяжении трех лет

Вступило в силу увеличение беспошлинных квот на поставки сельхозпродукции в ЕС | АПК | Дело Увеличить картинку

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о вступлении с 1 октября в силу увеличения беспошлинных квот на поставки в ЕС украинской сельскохозяйственной продукции.

"Отныне вступают в действие автономные торговые преференции для Украины, которые являются дополнительными к Соглашению о зоне свободной торговли из ЕС. Это означает увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, которую Украина может экспортировать в ЕС без уплаты пошлины на протяжении трех лет", — написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

При этом он привел инфографику, согласно которой начальная беспошлинная квота на поставки меда в ЕС увеличена с 5 тыс. тонн дополнительно на 2,5 тыс. тонн в год, круп и обработанного зерна — с 6,3 тыс. тонн дополнительно на 7,8 тыс. тонн, на виноградный и яблочный соки — с 10 тыс. дополнительно на 500 тонн. Квоты на поставки овса увеличены с 4 тыс. тонн еще на 4 тыс. тонн, кукурузы — с 400 тыс. тонн дополнительно на 625 тыс. тонн, ячменя — с 250 тыс. тонн на 325 тыс. тонн, обработанных томатов — с 10 тыс. на 3 тыс. тонн, пшеницы и пшеничной муки — с 950 тыс. тонн еще на 65 тыс.

"Для нас это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС и тех усилий, которые страна прилагает к осуществлению реформ", — отметил П.Порошенко.

Как сообщалось, 13 сентября в Европейском парламенте было подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций на три года. По словам заместителя министра экономического развития и торговли — торгового представителя Украины Натальи Микольской, украинские агропроизводители смогут воспользоваться дополнительными квотами на беспошлинные поставки отдельных видов сельхозпродукции в ЕС с 1 октября 2017 года, по зерновым культурам — с 1 января 2018 года.

Подписанный регламент предоставляет дополнительные нулевые тарифные квоты для украинского меда — 2,5 тыс. тонн, кукурузы и муки из нее — 650 тыс. тонн, ячменя и муки из него — 350 тыс. тонн, пшеницы и муки — 65 тыс. тонн. Кроме того, увеличивается квота на ячменную крупу — 7,8 тыс. тонн, овес — 4 тыс. тонн, переработанные томаты — 3 тыс. тонн и виноградный сок — 500 тонн.

Соответствующий законодательный акт предусматривает также полную либерализацию импорта из Украины ряда товаров, в частности обуви, медных и алюминиевых изделий, определенных видов электронной аппаратуры.

Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот. Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. тонн, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов — 8 тыс. тонн, сухого молока — 1,5 тыс. тонн, сливочного масла — 1,5 тыс. тонн, яичных продуктов — 1,5 тыс. тонн, яиц — 3 тыс. тонн, свинины — 40 тыс. тонн.

Раздел: > >
Теги: петр порошенко , квоты , евросоюз , сельхозпродукция , сельское хозяйство

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Вступило в силу увеличение беспошлинных квот на поставки сельхозпродукции в ЕС | АПК | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.58
EUR EUR - - 31.38
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.88 13.85
Киевская область 23.22 13.12
Львовская область 22.93 13.17
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.