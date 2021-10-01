Выехал за город — включай свет: водителей обязали ездить с включенными фарами

С 1 октября 2021 года по 1 мая 2022 года на всех автомобилях вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В МВД напоминают, что в случае их отсутствия в конструкции автомобиля должен быть включен ближний свет фар.

Невыполнение этого требования будет расцениваться как нарушение требований Правил дорожного движения (ПДД). А это в свою очередь предоставит право патрульным полицейским остановить автомобиль и проверить имеющиеся документы на право управления транспортным средством и на пользование этим автомобилем.

На сегодняшний день штраф за такое нарушение составляет 425 грн, однако юристы заверяют, что такие штрафы являются незаконными.

По их мнению, движение без включенных фар будет нарушением, но ответственность за это нарушение наступает согласно статье 125 Кодекса об административных правонарушениях, как за "другие нарушения правил дорожного движения", что влечет за собой лишь предупреждение.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Украине вступили в силу законы, которые внедряют автоматическую фиксацию нарушений в сфере габаритно-весового контроля.

Напомним, в июне в Украине усилили ответственность за превышение весовых или габаритных ограничений на дорогах.

За 11 месяцев 2020 года за перегрузки на дорогах "Укртрансбезопасностью" было начислено 127 млн грн штрафов.