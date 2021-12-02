Выгода в КУБе: как получить миллион гривен на развитие своего бизнеса

КУБ (Країна Успішного Бізнесу) — простая и понятная программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. ПриватБанк запустил ее для стимулирования бизнесов к созданию новых рабочих мест. И условия здесь более чем привлекательные: бизнес, который существует от одного года, может получить до 1 миллиона гривен кредита без залога, а часть процентов по нему будет погашать государство. На примере предпринимателя Сергея Овчарова из села Поляна Закарпатской области рассказываем, как работает эта программа.

Обновление номерного фонда

Отельный комплекс «Катерина» находится в самом сердце легендарного села Поляна Мукачевского района в Закарпатье. Через дорогу от главного здания-сруба расположен бугельный подъемник для лыжников и сноубордистов, на территории отеля организованы пруды с форелью, есть крытый бассейн, ну и, конечно же, уникальная местная минеральная вода. Поэтому неудивительно, что сезон в «Катерине» не ограничен зимой, и гости здесь отдыхают всегда.

«В туристическом бизнесе очень существенная часть расходов — это обновление номерного фонда. Регулярно приходится менять мебель, делать капитальные и косметические ремонты. И на это всегда тратятся большие деньги», — делится нюансами гостиничного бизнеса с Delo.ua Сергей Овчаров, владелец отельного комплекса «Катерина».

По словам Сергея, ремонт рациональнее всего проводить до начала зимнего сезона, когда и номеров занято меньше, и времени на работу больше. Но в это же время происходит также профилактика подъемников, ремонт других инфраструктурных объектов, так что денег на все это нужно очень много.

«Поэтому я решил проконсультироваться со знакомым, который работает в ПриватБанке, какие у банка есть программы кредитования. И он мне рассказал о КУБе как наиболее подходящей под мои задачи программе», — говорит владелец «Катерины».

Простота в КУБе

По словам Сергея Овчарова, никто из его знакомых не имел опыта использования программы КУБ, но аргументы знакомого банкира его убедили. На оформление кредита ушло очень мало времени. «Собрал необходимые документы, подал заявку, подписал договор и меньше чем через неделю получил на счет 500 тысяч гривен», — говорит предприниматель.

Как получить кредит в проекте КУБ

Любой клиент — предприниматель или юридическое лицо может подать заявку на получение финансирования на сайте kub.pb.ua, нажав на кнопку «Получить средства» и заполнив необходимые поля. После подачи заявки вам придет e-mail с предварительным решением по сумме кредита.

Для сбора дополнительных документов с вами свяжется сотрудник банка и назначит сервисную встречу в удобное для вас время.

После этого ваша заявка на получение кредита будет проработана специалистами банка.

В случае одобрения ссуды деньги передаются клиенту-заемщику на текущий счет.

Клиент-заемщик погашает ссуду согласно графику выплат.



В случае Сергея, работающего в сфере туризма, его кредит был оформлен по программе ТурКУБ, которая ориентирована именно на сферу гостеприимства. Процентная ставка здесь 1,6% в месяц первые шесть месяцев и 1,4% в месяц на остальной период, когда выплачивается тело кредита. Выплата тела кредита для компаний, работающих сезонно, начинается через месяц после старта сезона. Например, у нашего предпринимателя погашение тела кредита будет в январе, феврале и марте тремя равными частями. Для заемщиков, работающих в области туризма, предусмотрен адаптивный график погашения.

Перспективы программы

«Отдавать кредит я планирую согласно договору — за три месяца следующего года. На сегодняшний день мы закрыли полученными деньгами существующие потребности, провели ремонты и готовы принимать гостей», — говорит Сергей Овчаров.

По словам предпринимателя, он бы взял и большую сумму, так как потребность доинвестирования оставалась, но не позволил лимит. Поэтому после окончания сезона и полного расчета по кредиту он планирует проанализировать опыт первого сотрудничества и, возможно, повторит историю с программой ТурКУБ.

За все время существования программы КУБ, а это меньше пяти лет, малым предприятиям и предпринимателям было выдано более 100 тысяч беззалоговых кредитов на сумму более 14 миллиардов гривен. И ПриватБанк не собирается останавливаться на достигнутом — количество кредитов по программе КУБ стремительно увеличивается благодаря очень быстрой процедуре выдачи кредитов.

«Задачи, которые я планировал решить при помощи заемных денег, я решил, так что программа КУБ полностью себя оправдала на сегодняшний день. Осталось скрестить пальцы и пожелать себе хорошего туристического сезона со снегом, морозом и 100%-ной заполняемостью номеров, чтобы закрыть кредит и думать, какую новую амбициозную задачу можно решить при помощи КУБа», — смеется Сергей Овчаров.

Иван Даценко, специально для Delo.ua