Выйти за рамки привычного: зачем это бизнесу и при чем здесь дизайн?

Сегодня усложняются не только условия, в которых существует бизнес, но и задачи, которые ему предстоит решать. Для успеха уже мало просто выпускать продукт, который работает. В расчет приходится принимать все больше, казалось бы, совершенно иррациональных факторов, таких как человеческие эмоции, настроения и чувства.

Раньше на этом языке разговаривали преимущественно искусство и творчество — а сегодня его приходится изучать и бизнесу. О том, как в этом помогает дизайн-мышление и что это такое, мы беседуем с Наталией Рубаховой, экспертом LeverX Group — компании, которая стала первым представителем сети креативных пространств SAP AppHaus Network в Восточной Европе.

Наталия, для чего бизнесу дизайн-мышление и чего недостает традиционным подходам к работе над новыми проектами?

— Тобиас Голлвитцер, руководитель стратегического проектирования SAP AG и гуру дизайн-мышления, сказал: "Проблемы бизнеса можно сравнить с айсбергом, ведь то, что лежит на поверхности, — всего лишь его вершина. Причина, по которой утонул "Титаник", кроется глубоко под водой. Именно для того, чтобы разглядеть все подводные камни, и создано дизайн-мышление".

Традиционные проектные методологии обычно концентрируются либо на технологических процессах, либо на каких-то конкретных бизнес-задачах, которые нужно решить. Дизайн-мышление в противовес — или, скорее, в дополнение к этим подходам — фокусируется на потребностях конечного пользователя продукта, то есть человека. В центр идеи помещается человек и его потребности, а не какой-то конкретный результат. Но именно такой подход и помогает этот результат обеспечить, ведь клиент получает максимально удобный для пользователя и отвечающий его потребностям, а значит, успешный продукт.

Но любой продукт так или иначе создается в расчете на потребности конечного пользователя — с применением методов дизайн-мышления или без них. В чем разница?

— Традиционные подходы опираются не столько на реальные потребности пользователей, сколько на представления о них. Множественные количественные исследования и сбор данных пользователей при всей своей ценности не отвечают на вопросы: "Почему?" и "Зачем?", не описывают, в каком контексте с пользователями происходят события, в результате которых в отчетах фигурируют именно эти цифры, а не какие-то другие.

Дизайн-мышление делает конечных пользователей продукта активными участниками его создания и помогает раскрыть не только очевидные, но даже скрытые потребности и ожидания. Таким образом, оно позволяет решать реальные проблемы бизнеса способами, которые соответствуют реальным запросам потребителей. В рамках методологии дизайн-мышления все заинтересованные стороны — и заказчик, и клиент, и пользователь — становятся одной командой, которая сообща работает над идеей. А помогают им в этом эксперты SAP AppHaus — фасилитаторы воркшопов по дизайн-мышлению.

Какова их роль и задачи?

— Стоит отметить, что дизайн-мышление не применяется к задаче, решение которой очевидно. Иногда даже сама проблема не до конца понятна участникам обсуждения: каждый видит ее по-своему. Чтобы нащупать суть, услышать представителя каждой из сторон и вычленить некий "общий знаменатель", нужны навыки, которыми и обладают сертифицированные специалисты по дизайн-мышлению.

При этом фасилитаторы воркшопа не диктуют решения и не задают конкретные направления, по которым должна двигаться работа над идеей или прототипом. Но, являясь экспертами как в сфере дизайн-мышления, так и в области разработки готовых решений, наши специалисты помогают строить "мостик" от найденных проблем и возможностей пользователя к прототипу конечного продукта или даже самому продукту. Причем именно в том виде, в каком он нужен пользователям. Так дизайн-мышление экономит время, усилия и средства, которые могли бы быть потрачены на ошибочные решения.

SAP AppHaus, как креативное пространство, созданное по принципам методологии дизайн-мышления, — это площадка для экспериментов, где пробовать новое и даже совершать ошибки не только можно, но и нужно. Ведь именно страх сделать что-то не так зачастую не дает пробовать что-то новое и заставляет придерживаться привычных подходов.

Лучше ошибиться на стадии обсуждения идеи и создания прототипа будущего продукта или проекта, чем обнаружить ошибку уже после запуска: в первом случае она станет источником новых знаний и полезного опыта и поможет найти лучшее решение, а во втором — сведет на нет все предпринятые усилия и приведет к ненужным тратам. Или еще хуже — "заякорит" на мысли, что именно такое решение единственно правильное (потому что выстраданное и любимое), даже если проект очевидно не успешен, а выбранная модель не работает.

Что мешает просто взять и внедрить приемы дизайн-мышления в корпоративную культуру и сделать их частью повседневной работы? Почему все начинается с отдельных сессий в специально организованном пространстве?

— Когда ты пять-шесть лет каждый день проводишь за одним и тем же столом в одном и том же помещении, видишь перед собой одни и те же вещи, многие рабочие задачи тоже начинают решаться одними и теми же шаблонными методами. Человек не теряет профессионализма, он по-прежнему хорош в том, чем занимается, но гибкость мышления и способность находить нестандартные подходы из-за этого однообразия ослабевает.

Чтобы увидеть новые возможности, нужно выйти за рамки привычного окружения и привычного поведения. Именно такую возможность предлагает мировая сеть SAP AppHaus — и ее минский представитель в частности.

Как пространство работает на идею?

— Важно погрузить участников воркшопа в атмосферу, где, во-первых, они все будут на равных, без оглядки на иерархию "начальник-подчиненный" или "заказчик-клиент". А во-вторых, смогут расслабиться и почувствовать себя по-настоящему комфортно даже вне этих привычных для себя рамок, чтобы без стеснения и скованности выдавать идеи и делиться своей точкой зрения.

Этому способствует правильная среда, которая подразумевает соблюдение определенных принципов и подходов к оформлению: начиная с высоких потолков, обилия света и свободного места и заканчивая мобильностью и гибкостью пространства и наличием необходимых ресурсов для визуализации идей или их фиксации в любом другом виде: от магнитных досок и флипчартов до пластилина и конструктора, если это необходимо.

Все эти дизайнерские приемы применяются не просто ради создания wow-эффекта или обеспечения физического комфорта. Такое пространство способствует свободе мысли, творческому настроению и готовности совершать прорывы, выводит людей из того самого состояния инерции, о котором мы уже говорили.

Для каких бизнес-индустрий применение подходов дизайн-мышления оказывается наиболее оправданным?

— Это может быть и ритейл, и различные отрасли производства (от пищевой промышленности до металлургии), и фармацевтика, и медицина, и даже органы государственного управления, как это происходит, например, в Великобритании на уровне сайта правительства. Методология дизайн-мышления применима практически к любой сфере, поэтому сложно ограничиться каким-то конкретным перечнем. Да и намного важнее не столько то, где этот подход может применяться, сколько то, что он способен решать самые разные задачи и проблемы — в зависимости от того, какие потребности нужно "закрыть".

В моей практике не было такого, чтобы по итогам воркшопа (о чем бы ни шла речь) не было найдено ни одного решения. Всегда появляется идея для обсуждения, новое видение, новые подходы, заслуживающие того, чтобы рассматривать их в дальнейшем. И любую идею всегда можно довести до практической реализации.

Если говорить о практике LeverX Group, участниками наших воркшопов всегда становятся не только специалисты по дизайн-мышлению, но и технические специалисты — они как никто другой понимают, в каком направлении "двигать" идею, чтобы она заработала, и какими средствами воплотить созданный прототип в реальность. У нас в команде есть не только специалисты по дизайн-мышлению, но и архитекторы решений, разработчики, тестировщики, консультанты — словом, все необходимые для этой роли.

Главное, чтобы в центре проблемы был человек и его потребности — и тогда результат будет гарантирован.

С начала работы первого в Восточной Европе SAP AppHaus прошел ровно год. В честь Дня рождения LeverX SAP AppHaus для всех, кто пришлет заявку на проведение воркшопов по дизайн-мышлению до 31 марта, первая сессия состоится бесплатно — в онлайн- или офлайн-формате на выбор.