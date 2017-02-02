Выручка Украины от экспорта свежей рыбы выросла почти в 10 раз

02 февраля 2017, 15:44
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В 2016 году Украина продолжила наращивать экспорт продукции из рыбы и водных биоресурсов, но объемы поставок так и не достигли показателей 2014 года

Выручка Украины от экспорта свежей рыбы выросла почти в 10 раз | АПК | Дело Увеличить картинку

Украинские производители продукции из рыбы и других водных биоресурсов в 2016 году увеличили экспорт на 39% по сравнению с показателем 2015 года — до $21,8 млн против $15,7 млн, сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).

В структуре экспорта, как и в прошлом году, преобладает рыбное филе и прочее мясо рыб (38%), готовая или консервированная рыба и икра (21%) и ракообразные (20%). Значительные доли занимают группы "рыба свежая или охлажденная", а также "рыба сушеная, соленая и копченая" (обе по 7%). На мороженую рыбу и моллюски пришлось по 3% от экспорта прошлого года.

Хотя общий рост экспорта составляет 39%, по некоторым товарным группам выручка от поставок за рубеж выросла в разы. Так, продажи свежей и охлажденной рыбы выросли в 9,6 раз, до $1,5 млн, ракообразных — в 4,2 раза, до $4,4 млн, мороженой рыбы — в 2,6 раза, до $641 тыс. и моллюсков — в 2,4 раза, до $684 тыс. Сокращение экспорта не произошло ни по одной из позиций.

"Несмотря на значительный рост экспорта, показатели 2016 года все еще отстают от выручки 2014 года на 32% — $21,8 млн против $31,9 млн. В целом после потери российского рынка мы наращиваем экспорт по всем позициям. Однако наибольшие трудности испытывают экспортеры, осуществляющие поставки в рамках группы "готовая или консервированная рыба, икра". После падения в 4,5 раза в 2015 году (до $4,6 млн с $20,80 млн в 2014 году) экспорт по этой группе не демонстрирует явного восстановления", — отметила ведущий аналитик UFEB Анна Бурка.

Напомним, что по данным Госрыбагентства, за 5 месяцев 2016 года на внешние рынки было вывезено 2,6 тыс. тонн рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных биоресурсов на общую сумму $7,8 млн.

Если рассматривать структуру экспорта более детально, то по данным Госстата, Украина за 5 месяцев текущего года экспортировала 835,5 тонн свежей или охлажденной рыбы. В денежном эквиваленте поставки составляют $1,3 млн. Основными странами-покупателями продукции стали Ирак (777,6 тонн) и Турция (57,6 тонн).

Экспорт мороженой рыбы составил 284,7 тонн ($317,9 тыс.). Основным покупателем украинской замороженной рыбы являлась Грузия — 114,8 тонн ($126,5 тыс.). Молдова купила у Украины 79,4 тонны ($60,1 тыс.).

Мяса и филе рыбы украинские производители за 5 месяцев 2016 года отгрузили 774,9 тонн ($2,9 млн). В частности, Германия купила у Украины 346,1 тонну ($1,3 млн), Дания — 283,7 тонн ($1,1 млн).

Сушеной рыбы за указанный период было экспортировано 72,3 тонн ($549,4 тыс.)

По материалам: "Дело"
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Теги: апк , экспорт , рыба , продукты питания

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Выручка Украины от экспорта свежей рыбы выросла почти в 10 раз | АПК | Дело
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