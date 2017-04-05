Вышел онлайн-каталог украинских инвесторов в стартапы

04 апреля 2017, 17:07
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В Украине активно инвестируют в стартапы 17 венчурных фондов, 6 фондов прямых инвестиций и 1 корпоративный фонд

Вышел онлайн-каталог украинских инвесторов в стартапы | Рынки | Дело Увеличить картинку

Ассоциация UVCA собрала данные по самым активным инвесторам Украины в единый онлайн-каталог Investors Book. Здесь есть информация о венчурных фондах, акселераторах и инкубаторах, фондах прямых инвестиций и других участниках инвестиционного рынка.

В Investors Book включена информация по 34 компаниям. По данным UVCA, в Украине активно инвестируют 17 венчурных фондов, 6 фондов прямых инвестиций и 1 корпоративный фонд (HP Tech Ventures).

В каталоге можно найти названия фондов, их контактные данные, портфельные компании, критерии для отбора стартапов, инвестиционную стратегию вкратце, средний объем раунда и т.д. По данным Investors Book, в среднем портфель инвестиционного фонда составляет около 20 компаний, фонды готовы вкладывать от $50 000 до десятков миллионов, в зависимости от раунда и проекта. При этом большинство фондов (37%) готовы инвестировать от $100 000 до $1 млн.

Основным критерием отбора в каталог была инвесторская активность за последние 5 лет и готовность вкладывать капитал в украинские стартапы и IT-компании. Ангельские инвесторы в каталог не вошли, но есть данные об ассоциации UAngel. В каталог вошли не все фонды, как объясняют в UVCA, это те компании, которые не пожелали раскрыть информацию или же отказались от участия в каталоге.

Пока что Investors Book — это пробное издание, оно опубликовано только на SlideShare и еще будет редактироваться. Финальную версию обещают выложить в открытый доступ в удобном виде. UVCA планирует обновлять каталог по мере появления новых участников рынка.

По материалам: AIN
Раздел: >
Теги: стартап , инвестиции , венчурный фонд

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Вышел онлайн-каталог украинских инвесторов в стартапы | Рынки | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.02
EUR EUR - - 28.81
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.66 12.08
Киевская область 21.91 10.67
Львовская область 20.99 10.69
Популярные теги
3G япония кондитерские изделия оон цены донбасс инвестиции война с россией стартап верховная рада венчурный фонд экология мусор здоровье законопроект химическая промышленность лукойл фонд госимущества игорь насалик рестораны кофе wog 38390515
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.