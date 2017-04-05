Вышел онлайн-каталог украинских инвесторов в стартапы

Ассоциация UVCA собрала данные по самым активным инвесторам Украины в единый онлайн-каталог Investors Book. Здесь есть информация о венчурных фондах, акселераторах и инкубаторах, фондах прямых инвестиций и других участниках инвестиционного рынка.

В Investors Book включена информация по 34 компаниям. По данным UVCA, в Украине активно инвестируют 17 венчурных фондов, 6 фондов прямых инвестиций и 1 корпоративный фонд (HP Tech Ventures).

В каталоге можно найти названия фондов, их контактные данные, портфельные компании, критерии для отбора стартапов, инвестиционную стратегию вкратце, средний объем раунда и т.д. По данным Investors Book, в среднем портфель инвестиционного фонда составляет около 20 компаний, фонды готовы вкладывать от $50 000 до десятков миллионов, в зависимости от раунда и проекта. При этом большинство фондов (37%) готовы инвестировать от $100 000 до $1 млн.

Основным критерием отбора в каталог была инвесторская активность за последние 5 лет и готовность вкладывать капитал в украинские стартапы и IT-компании. Ангельские инвесторы в каталог не вошли, но есть данные об ассоциации UAngel. В каталог вошли не все фонды, как объясняют в UVCA, это те компании, которые не пожелали раскрыть информацию или же отказались от участия в каталоге.

Пока что Investors Book — это пробное издание, оно опубликовано только на SlideShare и еще будет редактироваться. Финальную версию обещают выложить в открытый доступ в удобном виде. UVCA планирует обновлять каталог по мере появления новых участников рынка.