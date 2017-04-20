Взгляд власти и частного бизнеса на реформы в медицине

Бизнес-портал Delo.UA провел круглый стол на тему "Медицинская реформа в Украине. Что ждет частный бизнес?". Процесс реформирования системы здравоохранения пришли обсудить представители частного медицинского бизнеса и страховых компаний, которые занимаются добровольным медицинским страхованием. Дискуссию со стороны власти поддержал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Что же думает власть и частный бизнес о грядущей медицинской реформе?

Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения

О медицинской реформе в 2017 году

На 2017 год мы запланировали и реализовываем три изменения в системе здравоохранения: реимбурсацию лекарств (программа "Доступные лекарства") по трем группам заболеваний, запуск нового механизма финансирования первичной медицины и начало реорганизации вторичной помощи через создания госпитальных округов.

Так, в июле мы планируем начать изменения первичной системы медицины. Наша цель — вести механизм капитации, как в Европе. То есть, врач будет получать деньги за лечение отдельного человека по определенным тарифам, вне зависимости от того, частная это практика или государственная поликлиника. При этом Минздрав не хочет, чтобы это были поликлиники, а выступает за открытие небольших частных медицинских практик до 5 врачей. Это позволит сформировать сильный частный сектор. Министерство уже разработало соответствующее постановление, которое после общественных слушаний должен принять Кабмин. Согласно этому документу единственным условием получения лицензии частным врачом первичной медицины является наличие медицинского образования.

Таким образом, Украина переходит на так называемую британскую модель медицины, адаптированную под нашу страну. Как система будет работать? Есть взносы, полученные через общую систему налогообложения, которые аккумулируются и распределяются между всеми жителями Украины на гарантированный пакет медицинской помощи. Кто будет "управлять" деньгами? Новый орган — Национальная служба здоровья, которая будет оператором государственных гарантий на пакет медуслуг. Каждый год Минздрав будет определять перечень медицинских услуг, которые будут гарантироваться государством. На каждую услугу будет свой тариф, который будет определяться на основе международных протоколов лечения.

Роль частных страховых компаний

Государство всегда будет оплачивать экстренную, первичную и паллиативную помощь. Будет введена частичная оплата услуг. К примеру, мы определим стандартную стоимость родов. Все, что выше стандарта будет доплачиваться дополнительно потребителем услуг. И не важно, где проходят роды: в частной клиники или в государственном роддоме. Будут и те услуги, которые никогда не будут оплачиваться за счет государства — лекарства без доказательной эффективности, операции без назначения врача и т. д.

И тут открывается окно возможностей для частного добровольного медицинского страхования. Потому что все доплаты, которые ложатся на плечи пациента, он может дополнительно застраховать сам или через своего работодателя. И мы очень рассчитываем, что частное страхование в этом процессе будет отыгрывать значительную роль.

Роль частного бизнеса

Мне бы очень хотелось, чтобы частный бизнес принимал активное участие в реформировании системы здравоохранения. Объясню почему. На мой взгляд, частный бизнес пошел далеко вперед, что позволяет ему быть драйвером реформы. Многие процессы, которые мы хотим внедрить в государственной медицине, частный бизнес уже прошел и понимает, им не нужно этого объяснять.

Дмитрий Чуканов, IT-директор медицинской сети "Добробут"

Взгляд бизнеса на реформу в медицине

Конечно, мы все еврооптимисты, но вряд ли история с реформой медицины станет реальностью уже завтра. Вряд ли за месяц законопроекты пройдут все комитеты и будут проголосованы в Верховной Раде. Тем не менее, мы продолжаем работать в той системе медицины, которая существует сейчас, и она тоже трансформируется.

На сегодняшний день государство практически никаким образом не участвует в работе частной медицины. Есть пациенты, страховые компании и частные клиники. Само государство выступает в роли темной лошадки, так как сейчас у него нет эффективной модели работы с частным бизнесом. Конечно, есть определенные планы перехода на новую модель работы, о минусах которой мы пока ничего не знаем.

Как частный бизнес может себя развивать

Частный бизнес уже может внедрять новый механизм взаимодействия страховых компаний и медклиник. В чем основная проблема между частным медицинским бизнесом и страховым? В том, что идет вечная борьба за методы лечения. Мы как частники пытаемся продать дорогие услуги, а страховая компания пытается сделать так, чтобы этого не произошло. И в этом, кстати, установленные государством протоколы лечения могут помочь нам.

Также с этой проблемой мы можем бороться и сами. Мы предлагаем наш пилотный проект, который уже реализуется несколькими игроками на рынке медицины и страховой компанией Аха. По сути это информационный портал, с помощью которого страховая будет иметь онлайн-доступ к системе клиники и сможет самостоятельно записывать своих клиентов на те услуги, которые ей необходимы. Без подтверждения со стороны клиники. Это значительно упростит всем жизнь.

Уже в 2020 году мы бы хотели прийти к реализации медицинской биржи. Мы хотим, чтобы в этой системе находилось большое количество страховых и частных центров, которые будут строить свои взаимодействия. К слову, в этой бирже могут участвовать и государственные клиники, которые сегодня работают со страховыми компаниями. Нам, в свою очередь, не надо принимать никаких законопроектов, а стоит только консолидироваться и начать улучшать свою жизнь.