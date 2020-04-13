Потребрынки 1 час назад

WOG выделит бизнесу площади на своих АЗС под торговлю

Представителям МСБ готовы выделить 6-8 квадратных метров под реализацию товаров

WOG выделит бизнесу площади на своих АЗС под торговлю WOG выделит бизнесу площади на своих АЗС под торговлю
Фото: Itc

В тестовом режиме на отдельных АЗК сети WOG под торговые стенды товаров малого и среднего бизнеса компания предоставит торговые площади 6-8 кв метров на разных автозаправках. 

Об этом пишет RAU.

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В рамках данной инициативы на АЗК уже появились такие товары, как: свежие хлебобулочные изделия, спортивное и здоровое питание, охлажденные кофейные напитки, свежие цветы, корм для животных, игрушки для детей, солнцезащитные очки и другие товары. 

"В такое сложное для бизнеса время мы должны объединять усилия для того, чтобы малый и средний бизнес, по которому карантин ударил ощутимо, имел возможность работать. Ведь большинству предпринимателей, работавших в сфере обслуживания и продажи товаров, пришлось закрыть свои заведения, отправить в отпуска, а то и уволить работников. А это все судьбы — как бизнеса, так и отдельно взятого человека. Именно поэтому мы решили действовать и ввели программу взаимопомощи, которая поможет отдельным компаниям легче пережить последствия карантина", — комментирует директор дирекции по управлению магазинами сети WOG Павел Шибаев.

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Сеть АЗК WOG продолжает работу в этом направлении и приглашает заинтересованных представителей МСБ подключиться к программе взаимопомощи в период карантина. 

Напомним, что в Украине заблокировали рынок животных кормов.

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