WOG выделит бизнесу площади на своих АЗС под торговлю

В тестовом режиме на отдельных АЗК сети WOG под торговые стенды товаров малого и среднего бизнеса компания предоставит торговые площади 6-8 кв метров на разных автозаправках.

Об этом пишет RAU.

В рамках данной инициативы на АЗК уже появились такие товары, как: свежие хлебобулочные изделия, спортивное и здоровое питание, охлажденные кофейные напитки, свежие цветы, корм для животных, игрушки для детей, солнцезащитные очки и другие товары.

"В такое сложное для бизнеса время мы должны объединять усилия для того, чтобы малый и средний бизнес, по которому карантин ударил ощутимо, имел возможность работать. Ведь большинству предпринимателей, работавших в сфере обслуживания и продажи товаров, пришлось закрыть свои заведения, отправить в отпуска, а то и уволить работников. А это все судьбы — как бизнеса, так и отдельно взятого человека. Именно поэтому мы решили действовать и ввели программу взаимопомощи, которая поможет отдельным компаниям легче пережить последствия карантина", — комментирует директор дирекции по управлению магазинами сети WOG Павел Шибаев.

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Сеть АЗК WOG продолжает работу в этом направлении и приглашает заинтересованных представителей МСБ подключиться к программе взаимопомощи в период карантина.

Напомним, что в Украине заблокировали рынок животных кормов.