IT и Телеком 1 час назад

Xiaomi презентовала первый в мире полностью прозрачный телевизор (ВИДЕО)

Продажи Mi TV LUX Transparent Edition в Китае стартуют с 16 августа по цене от 7,2 тысяч долларов

Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi презентовала первый в мире полностью прозрачный телевизор Mi TV LUX OLED Transparent Edition, который массово будет выпускаться для потребительского рынка.

Как сообщает пресс-служба Xiaomi, благодаря прозрачному дисплею, изображения на экране кажутся подвешенными в воздухе.

Кратко и по делу в Telegram

В компании отмечают, что этот телевизор открывает новый способ использования визуального контента, который раньше можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах.

Кроме футуристического дизайна, Mi TV LUX Transparent Edition оснащен 55-дюймовым прозрачным OLED-экраном толщиной 5,7 мм.

Читайте также:
Магнитная зарядка, NFC и функции пульта: представлен Xiaomi Mi Band 5 (ФОТО)

Mi TV LUX Transparent Edition, поддерживающий 93 % цветового спектра DCI-P3, также способен передавать впечатляющие цвета. А время отклика экрана составляет 1 мс.

Вдобавок ко всему, телевизор оснащен частотой обновления 120 Гц и технологией MEMC 120 Гц, что обеспечивает более плавное и четкое отображение движения.

Продажи Mi TV LUX Transparent Edition в Китае стартуют с 16 августа по цене от 7,2 тысяч долларов.

Напомним, в мае суббренд Realme китайского производителя смартфонов Oppo, который пару месяцев назад официально вышел на рынок Украины, провел в Индии масштабную презентацию своих новых продуктов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине создадут систему отслеживания контактов зараженных коронавирусом — Шмыгаль
В Украине создадут систему отслеживания контактов зараженных коронавирусом — Шмыгаль
Как адаптировать продукт и коммуникацию к digital: кейсы топовых компаний на DGTL марафоне
Как адаптировать продукт и коммуникацию к digital: кейсы топовых компаний на DGTL марафоне
Ярославский и фирма из Китая обратились в АМКУ по покупке "Мотор Сич"
Ярославский и фирма из Китая обратились в АМКУ по покупке "Мотор Сич"
Загрузка...
Новое видео
Есть вопросы: Что говорят украинцы о протестах в Беларуси / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Кабмин определился, когда украинцы окончательно откажутся от паспорта-книжечки

  3. За сутки в Украине обнаружено почти полторы тысячи новых случаев заражения COVID-19

  4. Конфликт между совладельцами "Цитруса": крупнейшую сеть продадут конкуренту — "Алло"?

  5. Xiaomi презентовала первый в мире полностью прозрачный телевизор (ВИДЕО)

Загрузка...