Xiaomi презентовала первый в мире полностью прозрачный телевизор (ВИДЕО)

Компания Xiaomi презентовала первый в мире полностью прозрачный телевизор Mi TV LUX OLED Transparent Edition, который массово будет выпускаться для потребительского рынка.

Как сообщает пресс-служба Xiaomi, благодаря прозрачному дисплею, изображения на экране кажутся подвешенными в воздухе.

В компании отмечают, что этот телевизор открывает новый способ использования визуального контента, который раньше можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах.

Кроме футуристического дизайна, Mi TV LUX Transparent Edition оснащен 55-дюймовым прозрачным OLED-экраном толщиной 5,7 мм.

Mi TV LUX Transparent Edition, поддерживающий 93 % цветового спектра DCI-P3, также способен передавать впечатляющие цвета. А время отклика экрана составляет 1 мс.

Вдобавок ко всему, телевизор оснащен частотой обновления 120 Гц и технологией MEMC 120 Гц, что обеспечивает более плавное и четкое отображение движения.

Продажи Mi TV LUX Transparent Edition в Китае стартуют с 16 августа по цене от 7,2 тысяч долларов.

Напомним, в мае суббренд Realme китайского производителя смартфонов Oppo, который пару месяцев назад официально вышел на рынок Украины, провел в Индии масштабную презентацию своих новых продуктов.