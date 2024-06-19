Христина Ільницька спростувала розслідування про майно і зв'язки заступника генпрокурора - ЗМІ

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У матеріалі ЗМІ про родину заступника генпрокурора Вербицького, викладено низку недостовірних припущень, які стосуються життя названих осіб.

Про це, як повідомляє "Апостроф", йдеться у листі-зверненні Христини Ільницької до ЗМІ.

Так, авторка звернення вказує, що все майно, про яке йдеться в матеріалі, придбала власним коштом. Інформація, викладена у розслідуванні ЗМІ, шкодить її діловій репутації та репутації інших, тому вона навела детальний звіт про об'єкти нерухомості та транспортні засоби, які мала у власності і в розпорядженні, та здійснила їх продаж.

Авторка стверджує, що має достатньо коштів для придбання зазначених об'єктів, адже допомагала вести яхтовий бізнес партнеру, з яким перебувала у стосунках, Приймаку Юрію. У 2020 чоловік помер від онкологічної хвороби. Після його смерті Христина Ільницька мала в розпорядженні кошти, низку об'єктів нерухомості, авто та яхти. З 2017 по вересень 2023 вона володіла та мала право розпоряджатися: щонайменше 15 об'єктами рухомого та нерухомого майна (3 земельні ділянки, 2 будинки, квартира в Києві, 6 авто, три водних транспортних засоби), і в неї була довіреність на розпорядження майном померлого Юрія Приймака. Вона навела список об'єктів нерухомості, які були продані, та тих, які наразі перебувають у її власності:

2023 - продано земельну ділянку у Бориспільському районі Київської обл., площею 0,18 га;

У 2023 продано житловий будинок площею 41,7 кв. м у Бориспільському районі та земельну ділянку, на якій він був розташований;

У 2020 - продано об'єкт житлової нерухомості на 597 кв. м у місті Боярка, та земельну ділянку;

Квартира у Києві та у власності матері - будинок, в якому вони проживають з матір'ю та сином. Квартира була придбана у 2009, у 2020 відновлено документи щодо права власності.

Перелік транспортних засобів, якими володіла Ільницька, та які продала: у травні 2024, одразу після купівлі нового авто, продала Mercedes Benz GLC, куплений у 2021, у 2021 продано Jaguar E-Pace, у 2020 продано Tesla Model S, у 2020 продано BMW 328i, у 2019 продано BMW 550i, у 2018 продано Hyundai Sonata. У серпні 2023 авторка звернення продала яхту на 8 м х 2,6 м, у 2020 - 2 водних скутера Yamaha. Раніше в її власності були TOYOTA RAV4 (продано у 2010) та Skoda Fabia (продано у 2007). Наразі у неї Porsche Macan T, придбаний у 2024, та причіп для перевезення водного транспорту.

Христина Ільницька стверджує, що більшість операцій з майном здійснила задовго до знайомства з Дмитром Вербицьким восени 2023. Вони перебувають у стосунках 6 місяців і їхні стосунки "не мають сімейного характеру": "Цей чоловік не має жодного стосунку до моїх особистих фінансів", - зазначає авторка.

Салон краси "Leo Beauty", про який йшлося в розслідуванні, їй не належить. Сторіс, у яких йшлося "хто подарував тобі салон" означали, за її словами: "хто подарував послуги салону". Ці послуги були отримані на основі співробітництва у цілях реклами. У квітні співробітники салону вийшли на неї із пропозицією, щоб вона рекламувала їхні послуги, а за це запропонували безкоштовно користуватися послугами салону.

Фото: скриншот листування з працівниками салону

Представники салону видалили переписку чату, згадки про Ільницьку у соцмережах. Пропозицію вона називає провокацією з боку власників салону Leo Beauty проти неї та Вербицького, адже після початку кампанії дезінформації він дізнався, що власниками салону краси є особи, афілійовані до фігурантки кримінального провадження, якій він підписав повідомлення про підозру.

Вона вказує, що отримання відомостей про її майно із закритих держреєстрів є втручанням у її особисте життя, і вона залишає за собою право реагувати на ці факти.