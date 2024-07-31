Як побудувати один з найуспішніших брендів роботодавця на юридичному ринку — досвід Arzinger

Компанія Arzinger жодного дня не зупиняла роботу упродовж понад двох років великої війни, попри відтік середнього менеджменту за кордон на початку березня 2022 року та загальне сповільнення бізнес-активності. Усі партнери Arzinger залишалися в Україні, фокусуючись на підтриманні клієнтів, команди та сталому розвитку практик. На середину літа 2024 року компанія повністю відновила бізнес, оновлює процеси та планує подальший розвиток. Про те, що допомагає Arzinger бути у топ-5 роботодавців юридичного ринку України понад 20 років, розповідають керівники компанії.

Одним із секретів успіху компанії у роботі з людьми є системність, увага до культури, фокус на людях та можливостях розвитку в компанії. І коли постає питання, які саме корективи у ці процеси внесла війна, то відповідь менеджменту лишається майже незмінною — ще більше уваги до людей, більше відкритості та підтримки.

Наталя Віннікова, директорка з персоналу Arzinger, розповідає, що аналіз ключових показників та зворотний зв’язок від колег допомогли визначити основні напрями покращень у культурі та процесах. Протягом 2024-2025 років команда Arzinger має намір сфокусуватися на покращенні досвіду працівника, зокрема на автоматизації процесів, підвищенні прозорості кар’єри та удосконаленні навчання на всіх рівнях.

"Паралельно автоматизуємо процеси та запроваджуємо HR-аналітику. Використовуємо просту та зручну систему PeopleForce — прекрасне рішення для малого та середнього бізнесу", — ділиться Наталя Bіннікова.

За її словами, обрана система містить усі базові процеси та інструменти, що дає змогу концентрувати основні зусилля на внесенні та оновленні інформації про працівників та іноді на доопрацюванні процесів під себе.

На внесення основної інформації від старту роботи пішов лише місяць, і це також дуже зручно Наталя Віннікова директорка з персоналу Arzinger

Наразі компанія розробляє проєкт з навчання та розвитку персоналу. Вже запровадила систему внутрішнього навчання — проєкт Corporate Learning Hub, майстер-класи від досвідчених менеджерів компанії для всієї команди. Система навчання структурована за професійними рівнями співробітників — basic, junior, profi та advance — і пропонує розвиток технічних, професійних та софтових навичок. Особливу увагу приділятимуть розвитку навичок комунікації, взаємодії, командної роботи. На цей рік у Arzinger заплановані виїзні навчальні заходи для кожного рівня працівників.

"Зараз збираємо команду внутрішніх наставників, яка розробить систему навчання та стандарти. Щойно програму розроблять, її пройдуть всі наші юристи. Згодом усі новачки проходитимуть кожен рівень поступово: технічні скіли, хардові та софтові", — звітує Наталя Bіннікова.

Ба більше, на запит партнерів компанія запровадила сервіс психологічного консультування, йога-класи, спортивні командні заходи.

"Ми регулярно аналізуємо статистику запитів до консультантів за темами консультацій, знаємо, що більшість запитань наших працівників присвячена комунікації у команді, персональному розвитку, побудові кар’єри попри війну та невизначеність", — пояснює Наталя Віннікова. Річ у тім, що Arzinger — послідовно людиноцентрична компанія, яка в будь-яких умовах фокусується на своїх працівниках та ставить їх у пріоритет при плануванні бізнесу.

На думку Тараса Кислого, партнера практики інтелектуальної власності Arzinger, важливим чинником є те, що у кризових умовах початку 2022 року компанія доклала максимум зусиль для гарантування безпеки співробітників та їхніх сімей, для влаштування їх на роботу до іноземних партнерів компанії.

"Тимчасово залишаючи фірму, колеги отримали чесні виплати, тоді як бізнес максимально скоротив свої витрати і призупинив розподіл прибутків", — підкреслює Тарас Кислий.

Ми були і залишаємось щирими і справді турбуємось про свій колектив Тарас Кислий партнер практики інтелектуальної власності Arzinger

За його словами, такий підхід є рідкістю у цьому сегменті ринку, де доволі часто зовнішня комунікація не збігається з реальними практиками.

"Колеги це розуміють. Нашу людиноцентричність завжди цінували співробітники, багато з яких повернулись у компанію після вимушеного перебування за кордоном", — каже Тарас Кислий.

Після зменшення чисельності персоналу часів початку великої війни Arzinger виходить на довоєнну кількість співробітників, продовжує залучати нових. Власне, репутація людиноцентричного роботодавця допомагає команді збирати найкращі кадри на сьогоднішньому непростому ринку.

Arzinger завжди була однією з найкращих шкіл юридичної практики. Компанія вкладає багато ресурсів та зусиль у розвиток освіти в юридичній галузі, підтримує навчальні заклади. Розвиток професій всередині компанії також є одним з пріоритетів.

Про адаптацію до нових умов

Тимур Бондарєв, партнер-засновник та керівний партнер Arzinger

Наприкінці 2023 року наша команда провела дослідження залученості та задоволеності працівників. Дізнавшись, що працівники відчувають певний вакуум щодо розуміння стратегії та напрямку руху компанії, ми запровадили квартальні зустрічі з менеджментом, регулярно знайомимо компанію з нашими практиками та проєктами, звітуємо про досягнення, ділимося досвідом. Ми системна компанія, отже маємо план щорічних заходів — стратегічних, освітніх і просто командних.

Молоді професіонали, які приходять на практику і залишаються будувати кар’єру, обирають компанію за дружню атмосферу, динаміку та сучасні підходи до управління. А ще за повагу до людей та серйозне ставлення до їхніх потреб. У будь-якій ситуації ми намагаємося бути гнучкими, швидко оновлюємося та адаптуємося до нових умов.

Останніми роками ми значно змінили підходи до побудови кар’єри. Знаючи, що люди вже не мають часу на багаторічну побудову кар’єри, пришвидшили перехід фахівців на новий рівень, в результаті значна кількість працівників отримала підвищення посад за результатами щорічної оцінки зараз і на початку 2023 року.

Про майбутніх партнерів

Сергій Шкляр, партнер-засновник Arzinger

Згідно з нашою філософією, ми у кожному юристі намагаємося побачити майбутнього партнера. Ми побудували відкриту і прозору кар’єрну мапу, якою може піднятися будь-хто з наших колег. Звісно, за умов відповідності нашим цінностям та критеріям. Серед цих критеріїв — професіоналізм, командність, людяність, патріотизм, амбітність, відповідальність, готовність сфокусовано працювати задля спільного успіху. За історію компанії шість партнерів з тих, хто працює зараз, та десять радників виросли всередині компанії. Варто зазначити, що на відміну від багатьох юридичних компаній партнерство в Arzinger не потребує партнерського внеску і всі наші партнери, окрім одного — equity. Головне для того, щоб стати партнером у нас, — переконати партнерську раду, що ти вартий довіри, маєш високу мотивацію, бездоганну репутацію та підтверджені досягнення у професії.

За 23 роки ми стали професійною школою для керівників юридичних служб відомих українських та іноземних бізнесів, а також державних службовців. Серед наших "випускників" двоє суддів Верховного суду, троє заступників міністра, один заступник генпрокурора та один губернатор. З багатьма продовжуємо плідну співпрацю і після закінчення кар’єри в Arzinger. Від початку війни 40 наших колег із нашою підтримкою продовжили кар’єру у провідних міжнародних юридичних компаніях 17 країн Європи та Америки. Ми також вітаємо і наукові досягнення наших колег. Серед співробітників Arzinger є викладачі вишів, кандидати та доктори юридичних наук.