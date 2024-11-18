- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
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Як тримати високий рівень мотивації та продуктивності команди через інноваційні методи підтримки ментального та організаційного здоров’я в компанії?
Дізнайтесь на RESOURCE BUSINESS FORUM’2024 – масштабна подія для лідерів, які відповідають за ресурс людей, власні та командні результати.
Коли: 27 листопада
Де: Київ (офлайн та онлайн)
Деталі програми та квитки: https://bit.ly/3AqBN1hПідписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Ключові теми: психологічна стійкість, організаційне та ментальне здоров’я, інтеграція підтримки співробітників, продуктивність через сенс та інклюзивне середовище.
Спікери: провідні фахівці у сфері ментального здоров’я, розвитку лідерів та організаційного здоров’я, зокрема Віктор Досенко, Рената Дельпорте, Вітаутас Бучюнас, Катерина Ясько, Олена Жильцова, Петро Чорноморець, Володимир Станчишин.
Долучайтесь до події командою - кожен 5-й квиток у подарунок від KA Group. Для представників delo.ua - 10% знижки на квитки за промокодом delo