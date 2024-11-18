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сталеве серце країни

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Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
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Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Як тримати високий рівень мотивації та продуктивності команди через інноваційні методи підтримки ментального та організаційного здоров’я в компанії?

Як тримати високий рівень мотивації та продуктивності команди через інноваційні методи підтримки ментального та організаційного здоров’я в компанії?

Дізнайтесь на RESOURCE BUSINESS FORUM’2024 – масштабна подія для лідерів, які відповідають за ресурс людей, власні та командні результати.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронювати участь

Коли: 27 листопада

Де: Київ (офлайн та онлайн)

Деталі програми та квитки: https://bit.ly/3AqBN1h

Ключові теми: психологічна стійкість, організаційне та ментальне здоров’я, інтеграція підтримки співробітників, продуктивність через сенс та інклюзивне середовище.

Спікери: провідні фахівці у сфері ментального здоров’я, розвитку лідерів та організаційного здоров’я, зокрема Віктор Досенко, Рената Дельпорте, Вітаутас Бучюнас, Катерина Ясько, Олена Жильцова, Петро Чорноморець, Володимир Станчишин.

Долучайтесь до події командою - кожен 5-й квиток у подарунок від KA Group. Для представників delo.ua - 10% знижки на квитки за промокодом delo