Як українські CEO оцінюють економічні перспективи – дослідження

Впевненість українських СЕО в економічних перспективах України зросла попри війну та тривалу геополітичну невизначеність. Про це свідчать результати дослідження “Український бізнес очима керівників та керівниць 2024”, яке було проведене компанією KPMG в Україні.

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Економічні прогнози

Згідно з дослідженням думок українських СЕО, економічні перспективи України та світу з 2020-го по 2024 рік показують коливання впевненості.

В Україні рівень впевненості в компаніях під час війни становив 65%, змінившись до 54% у 2024 році, у галузях — з 65% до 50%. Впевненість у перспективах зростання країни у 2024 році дещо зросла порівняно з 2022 роком: з 44% до 46%.

Очікування українських СЕО щодо світової економіки більш стримані – у 2024 році цей показник становить 37%.

На світовому рівні впевненість у всіх аспектах виявилася значно вищою. Зокрема, понад 70% СЕО вірять у зростання своєї компанії, галузі, країни та світової економіки.

Основні виклики для розвитку бізнесу

Повномасштабна війна в Україні кардинально змінила ризики для українських компаній, зосередивши увагу на геополітичній невизначеності та економічних змінах.

Українські та світові компанії відчули тиск економічної невизначеності (71% в Україні та 53% у світі) та конкуренції за таланти (58% в Україні та 27% у світі), з новим акцентом на впровадженні штучного інтелекту (19% в Україні та 50% у світі).

Стратегії зростання

Українські компанії все більше звертаються до зовнішніх співпраць та адаптуються до нових технологій, тоді як світові лідери активніше використовують злиття та поглинання та штучний інтелект.

Роль інклюзивності, різноманітності та рівності (IDE)

Українські та світові лідери по-різному оцінюють швидкість прогресу у сфері різноманітності та інклюзивності в діловому світі: 58% світових СЕО (проти 35% українських респондентів) вказують на повільність змін.

При цьому більшість опитаних (61% в Україні та 76% у світі) усвідомлює, що для досягнення різноманітності на робочих місцях необхідно впроваджувати зміни у керівництві.

Робоче середовище

Погляди на робоче середовище у лідерів українського і світового бізнесу відрізняються кардинально.

Так, 77% українських СЕО в 2024 році підтримують ідею гібридного формату роботи (проти 88% у 2022 році). Також зросла кількість топменеджерів, які розглядають офісний формат як бажаний - з 5% до 15%.

83% світових лідерів підтримують повернення до традиційного офісного формату (проти 65% у 2022 році). Гібридний формат допускають лише 13% керівників (проти 28% у 2022 році).

Переваги та труднощі впровадження генеративного штучного інтелекту

Основною перевагою впровадження генеративного штучного інтелекту (ШІ) в українському бізнесі, на думку СЕО, є підвищення ефективності та продуктивності (42%). Зацікавлені у використані ШІ для прискорення аналізу даних (21%) та нових можливостей для зростання ринку (12%).

В свою чергу, світові організації важливою перевагою ШІ вважають підвищення кваліфікації робочої сили (14%) і підвищення прибутковості (10%).

Основними викликами для впровадження генеративного ШІ українські СЕО називають вартість реалізації (46%), технічні можливості та навички (39%), а також розуміння та прийняття серед працівників (35%). Натомість серед глобальних компаній, основною проблемою є моральні та етичні виклики (61%).

Гендерна рівність

За результати дослідження, 17% українських керівників і керівниць звітують про те, що у їх компаніях частка жінок на керівних посадах становить більше 50%.

79% респондентів зазначили, що в їхніх організаціях практикується органічне просування жінок, 57% генеральних директорів активно сприяють просуванню жінок, а 41% лідерів впровадили програми менторства.

Майже 75% українських СЕО вважають, що гендерно збалансоване лідерство позитивно впливає на фінансові результати компанії.

Шосте дослідження KPMG CEO Outlook в Україні було проведено в серпні-вересні 2024 року в рамках глобального дослідження, яке вже 10 років є важливим джерелом інсайтів для керівників по всьому світу.

Всього було опитано 1 тис. 300 CEO з різних країн та бізнес-сегментів.