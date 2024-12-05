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Бізнес
Дата публікації

Як українські CEO оцінюють економічні перспективи – дослідження

Переваги та труднощі впровадження генеративного штучного інтелекту
Основними викликами для впровадження генеративного ШІ українські СЕО називають вартість реалізації

Впевненість українських СЕО в економічних перспективах України зросла попри війну та тривалу геополітичну невизначеність. Про це свідчать результати дослідження “Український бізнес очима керівників та керівниць 2024”, яке було проведене компанією KPMG в Україні.

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Економічні прогнози

Згідно з дослідженням думок українських СЕО, економічні перспективи України та світу з 2020-го по 2024 рік показують коливання впевненості.

 В Україні рівень впевненості в компаніях під час війни становив 65%, змінившись до 54% у 2024 році, у галузях — з 65% до 50%. Впевненість у перспективах зростання країни у 2024 році дещо зросла порівняно з 2022 роком: з 44% до 46%.

Очікування українських СЕО щодо світової економіки більш стримані – у 2024 році цей показник становить 37%.

На світовому рівні впевненість у всіх аспектах виявилася значно вищою. Зокрема, понад 70% СЕО вірять у зростання своєї компанії, галузі, країни та світової економіки.

Фото 2 — Як українські CEO оцінюють економічні перспективи – дослідження

Основні виклики для розвитку бізнесу

Повномасштабна війна в Україні кардинально змінила ризики для українських компаній, зосередивши увагу на геополітичній невизначеності та економічних змінах.

Українські та світові компанії відчули тиск економічної невизначеності (71% в Україні та 53% у світі) та конкуренції за таланти (58% в Україні та 27% у світі), з новим акцентом на впровадженні штучного інтелекту (19% в Україні та 50% у світі).

Фото 3 — Як українські CEO оцінюють економічні перспективи – дослідження

Стратегії зростання

Українські компанії все більше звертаються до зовнішніх співпраць та адаптуються до нових технологій, тоді як світові лідери активніше використовують злиття та поглинання та штучний інтелект.

Фото 4 — Як українські CEO оцінюють економічні перспективи – дослідження

Роль інклюзивності, різноманітності та рівності (IDE)

Українські та світові лідери по-різному оцінюють швидкість прогресу у сфері різноманітності та інклюзивності в діловому світі: 58% світових СЕО (проти 35% українських респондентів) вказують на повільність змін.

При цьому більшість опитаних (61% в Україні та 76% у світі) усвідомлює, що для досягнення різноманітності на робочих місцях необхідно впроваджувати зміни у керівництві.

Фото 5 — Як українські CEO оцінюють економічні перспективи – дослідження

Робоче середовище

Погляди на робоче середовище у лідерів українського і світового бізнесу відрізняються кардинально.

Так, 77% українських СЕО в 2024 році підтримують ідею гібридного формату роботи (проти 88% у 2022 році). Також зросла кількість топменеджерів, які розглядають офісний формат як бажаний - з 5% до 15%.

83% світових лідерів підтримують повернення до традиційного офісного формату (проти 65% у 2022 році). Гібридний формат допускають лише 13% керівників (проти 28% у 2022 році).

Фото 6 — Як українські CEO оцінюють економічні перспективи – дослідження

Переваги та труднощі впровадження генеративного штучного інтелекту

Основною перевагою впровадження генеративного штучного інтелекту (ШІ) в українському бізнесі, на думку СЕО, є підвищення ефективності та продуктивності (42%).  Зацікавлені у використані ШІ для прискорення аналізу даних (21%) та нових можливостей для зростання ринку (12%).

В свою чергу, світові організації важливою перевагою ШІ вважають підвищення кваліфікації робочої сили (14%) і підвищення прибутковості (10%).

Основними викликами для впровадження генеративного ШІ українські СЕО називають вартість реалізації (46%), технічні можливості та навички (39%), а також розуміння та прийняття серед працівників (35%). Натомість серед глобальних компаній, основною проблемою є моральні та етичні виклики (61%).

Гендерна рівність

За результати дослідження, 17% українських керівників і керівниць звітують про те, що у їх компаніях частка жінок на керівних посадах становить більше 50%.

79% респондентів зазначили, що в їхніх організаціях практикується органічне просування жінок, 57% генеральних директорів активно сприяють просуванню жінок, а 41% лідерів впровадили програми менторства.

Майже 75% українських СЕО вважають, що гендерно збалансоване лідерство позитивно впливає на фінансові результати компанії.

Фото 7 — Як українські CEO оцінюють економічні перспективи – дослідження

Шосте дослідження KPMG CEO Outlook в Україні було проведено в серпні-вересні 2024 року в рамках глобального дослідження, яке вже 10 років є важливим джерелом інсайтів для керівників по всьому світу.

Всього було опитано  1 тис. 300 CEO з різних країн та бізнес-сегментів.

Автор:
Ольга Опенько