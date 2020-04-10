YASNO помог бюджетным организациям сэкономить на отоплении 4,7 млн грн

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO профинансировал и выполнил "под ключ" модернизацию систем отопления 27 учреждений бюджетной сферы, повысив их энергоэффективность в среднем на 40%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выполненные мероприятия создали комфортную температуру в садиках, школах, больницах, поликлиниках, отметили в YASNO. "В отопительный сезон 2019-20 они смогли сэкономить более 2,5 тысяч Гкал тепловой энергии и 20 тысяч м3 природного газа на сумму почти 4,7 млн грн", — говорится в сообщении.

В этом году отопительный сезон закончился на неделю раньше обычного, что связано не только с теплой погодой: процесс отключения теплоснабжения в школах и садиках ускорил карантин и необходимость экономии средств.

"Системы отопления в 10 садиках и школах были модернизированы в 2018 году. В отопительном сезоне 2019-20 компания YASNO повысила энергоэффективность еще 17 зданий садиков, школ, больниц и поликлиник в Киеве и Запорожье, а также в Киевской (Бровары, Сквира) и в Донецкой областях (Бахмут, Покровск, Соледар). Работы были реализованы по заказу отделов образования городов, самих лечебных учреждений и объединений территориальных громад (ОТГ) в рамках энергосервисных контрактов", — сообщили в компании.

Указывается, что специалисты YASNO выполнили работы "под ключ": провели аудит, рассчитали энергозатраты и экономию. Тепломодернизация включала работы: от промывки системы отопления, утепления окон и фасадов, до частичной замены инженерных коммуникаций, установки датчиков температуры в помещениях здания, автоматизацию теплового пункта в зависимости от температуры внешней среды, времени суток и дней недели.

"Инвестируя средства, повышая энергоэффективность объектов, мы создаем возможность для бюджетных организаций экономить на энергоресурсах и платить за коммунальные услуги значительно меньше. Расчеты по проектам подтвердились, и плановая экономия тепла и средств обеспечена. Но главное, что теперь детям, пациентам, персоналу, посетителям в этих помещениях тепло: средняя температура зимой плюс 18-22 градуса. Всем, кто хочет уменьшить расходы и счета за коммунальные слуги, стоит уже сейчас обращаться за помощью к специалистам. Механизм энергосервиса заключается в том, что ЭСКО-компания вкладывает средства в энергоэффективные проекты клиентов и выполняет их "под ключ", гарантируя достижение определенного уровня экономии энергоресурсов. Если экономия достигнута, то в течение нескольких лет клиент оплачивает услугу энергосервиса из части сэкономленных средств", — рассказал директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.

СПРАВКА

YASNO — поставщик электроэнергии, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.

YASNO Efficiency (ООО "Ясно Энергоэффективность", до ноября 2019 называлось ООО "ДТЭК ЭСКО") является поставщиком комплексных решений по энергоэффективности.