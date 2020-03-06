YASNO взял на себя 15 европейских обязательств перед потребителями электроэнергии

92 европейские энергопоставляющие компании в интересах 200 млн своих клиентов подписали в Брюсселе инициативу международной ассоциации Eurelectric "15 обязательств перед потребителями".

Европейские компании пообещали создавать новые услуги и решения для большей прозрачности, простоты и доступности электроэнергии для лучшего энергетического будущего. YASNO — единственный поставщик от Украины, который взял на себя европейские обязательства, подписав инициативу.

"YASNO является поставщиком электроэнергии и энергоэффективных решений для 3,5 млн клиентов в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. Подписав "15 обязательств", мы будем и дальше помогать нашим клиентам повышать энергоэффективность, развивать електромобильнисть, инвестировать в возобновляемые источники энергии, развивать цифровые сервисы и внедрять инновационные технологии для дома и бизнеса. Большинство из указанных в инициативе Eurelectric обязательств мы уже воплощаем в своей деятельности. Мы разрабатываем и внедряем инновационные услуги и решения, чтобы помочь клиентам лучше контролировать свои расходы электроэнергии, повышая комфорт. Наши клиенты могут большинство вопросов по поставке решить дистанционно через интернет или по телефону. Мы прозрачно информируем и консультируем клиентов об оптимальных способах уменьшения расходов на электроэнергию. Наши комплексные решения для дома и бизнеса помогают сделать электроэнергию более доступной для каждого благодаря ее разумному использованию: это энергоэффективные наборы, умный свет, солнечные крыши, системы хранения энергии, домашние зарядные станции для электромобилей, услуги энергоаудита и энергосервиса. Мы помогаем клиентам сделать первые шаги к разумному потреблению энергоресурсов", — отметил директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.

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Энергоэффективность и надежное энергообеспечение являются приоритетными направлениями энергетической политики большинства стран мира. Повышение энергоэффективности позволяет более рационально и бережно использовать энергоресурсы, улучшать экологию, а также обеспечивает рост экономики и уровня жизни граждан, что особенно актуально для Украины. Инициатива Eurelectric включает обязанность глубоких преобразований и изменений в культуре ведения бизнеса со стороны электропоставляющих компаний.

"15 обязательств" предусматривают, что подписанты инициативы будут способствовать внедрению услуг по электрической мобильности, энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии. Это важно в контексте вопросов борьбы с изменением климата.

Местным органам власти и общинам подписанты будут предоставлять профессиональные консультации по планированию инфраструктуры, необходимой для перехода на децентрализованное электроснабжение, от станций зарядок для электромобилей к проектам из возобновляемых источников энергии. А чтобы клиенты еще и могли получить выгоду от таких решений, будет оказываться поддержка в построении сотрудничества с финансовыми учреждениями, особенно для наиболее уязвимых категорий клиентов.

Вместе с YASNO инициативу подписали такие крупнейшие европейские компании как Enel, E.ON, Vattenfall, EDP, EDF и другие.

Напомним, YASNO — поставщик электроэнергии, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание.

Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.