У ніч на 24 вересня російська балістична ракета влучила прямо у будівлю на київському Подолі, де розташовувався головний виробничий цех українського ювелірного бренду DUKACHI. Вогонь знищив обладнання, дорогоцінне каміння, італійські перли та вже оплачені замовлення клієнтів на загальну суму близько 7 мільйонів гривень. Попри втрату виробництва, команда не стала чекати на державні гранти чи банківські кредити, почали відновлення за власні кошти.

Про те, як рятували розплавлене золото з попелу, скільки мільйонів довелося дістати з власних резервів, чому бюрократія гальмує доступ до пільгового кредитування та навіщо бренд везе обвуглені прикраси до Парижа — в інтерв’ю Dilo розповіла співвласниця DUKACHI Єлизавета Книженко.

Ніч влучання: три години пожежі й пошук золота в попелі

Наскільки масштабними виявилися руйнування? Чи підлягає приміщення відновленню?

— На Подолі було саме серце виробництва — наш R&D-центр, де працювали дев’ятеро людей: ювеліри, 3D-модельєри, менеджери. Там зберігалися всі базові майстер-моделі, інструменти, сировина.

За кілька тижнів до цього був приліт поруч, тоді у нас лише трохи пошкодило приміщення — ми ще зраділи, що пронесло. Але 24 вересня було пряме влучання ракети в нашу будівлю. Приміщення було орендованим, тож стіни втратив власник, а ми — все, що всередині. Відновити ту локацію неможливо: там не залишилося перекриттів між поверхами, будівля аварійна і досі стоїть у руїнах.

Як ви дізналися про удар?

— О другій ночі на телефонах у всіх, хто підключений до охоронної системи Ajax, завила сирена. Спочатку прийшло сповіщення: "відчинені двері". У глибокому сні не одразу розумієш — це грабіжники чи приліт. Ми зателефонували відповідальному за будівлю менеджеру, той зв’язався з охоронцями, які і підтвердили: був удар, почалася пожежа.

Ми продублювали виклик у ДСНС і далі просто дивилися в застосунок охорони, як один за одним "відпадають" датчики: двері №1 — немає сигналу, двері №2 — немає сигналу. За цими сповіщеннями на екрані ми розуміли, як вогонь знищує наш цех.

Засновниці ювелірного бренду DUKACHI Анна та Єлизавета Книженки.

Коли ви змогли потрапити на місце?

— Дочекалися відбою ракетної небезпеки близько п’ятої ранку і одразу виїхали. Дорогою ще сподівалися, що це, як і минулого разу, вибухова хвиля — взяли з дому совочки, рукавички та сміттєві пакети, щоб прибрати скло й працювати далі.

Але коли під’їхали, побачили дві пожежні бригади і стовп вогню, що виривався саме з нашого приміщення. Через постійні повторні тривоги рятувальники не могли гасити пожежу безперервно — щойно оголошували ракетну небезпеку, вони змушені були відходити з об'єкта. Тому цех горів понад три години. Навіть увечері під завалами ще тліла розпечена цегла.

Чи вдалося хоч щось врятувати з того згарища?

— У перший день, коли загасили основне полум'я, власник будівлі дозволив нам зайти під власну відповідальність. Потім це суворо заборонили, бо перекриття могло обвалитися в будь-яку мить.

Ми буквально руками розгрібали попіл. Усе каміння — діаманти, сапфіри — та велика партія перлів, згоріли або безповоротно зіпсувалися, а дорогоцінний метал — золото й срібло — переплавився в безформні злитки. Ми змогли викопати частину цього металу. Оскільки це матеріал, який підлягає переробці, ми відправили його на афінаж і переплавку. Загалом зі збитків у 7 млн грн близько 4 млн грн становили готова продукція та напівфабрикати. Приблизно на 3 млн грн за собівартістю металу нам вдасться реабілітувати завдяки переплавці.

Бюрократичний вакуум: "Акти ДСНС готові, але ми місяць чекаємо дозволу слідчого, щоб їх побачити"

На яку допомогу від держави чи міста ви зараз можете розраховувати

— Прямих компенсацій "просто так" від держави для постраждалого бізнесу немає — доступні лише гранти та пільгові кредити. Ми, зокрема, розраховуємо на міську програму компенсації відсотків за кредитами від КМДА та державний грант на відновлення бізнесу.

Але щоб навіть просто податися на ці програми, потрібен офіційний пакет документів: акти про пожежу від ДСНС та висновок незалежної оцінки майна. Минуло майже два місяці після прильоту, а ми досі не можемо отримати ці папери. Ми вчасно подали всі заяви й відеофіксацію з місця події. Інспектор ДСНС усе зафіксував, у рятувальній службі нам підтвердили: акти готові. Проте видати їх нам на руки вони не мають права без дозволу слідчого — і на цьому етапі все зупинилося.

Обвуглені прикраси зі згорілого цеху.

Чому слідчий не дає дозвіл?

— Ми надіслали пакет документів рекомендованим листом і електронною поштою на початку жовтня. Рівно через чотири тижні отримали стандартну відписку: "Вашу заяву зареєстровано". Самого дозволу на отримання актів досі немає.

Ми навіть не знаємо, що саме написано в тих актах — чи вказано там, що руйнування сталося внаслідок влучання російської балістичної ракети (як нам усно сказали пожежники), чи щось інше. А для нас принципово, щоб була зафіксована саме російська агресія — інакше ми не зможемо претендувати на жодні програми відновлення. Плюс попереду офіційна оцінка збитків від сертифікованих оцінювачів, яка коштує значних коштів.

Тобто далі ви розраховуєте на пільгове кредитування?

— Загалом на повноцінне відновлення оборотних коштів, сировини та дрібного інструменту нам потрібно близько 5 млн грн, плюс розраховуємо на грант у розмірі 1 млн грн на закупівлю дорогого обладнання. Наприклад, апарат лазерного зварювання, який ми купували за грантові кошти наприкінці 2024 року за 500 тис. грн, зараз коштує вже 600 тисяч.

Зараз ведемо переговори з двома банками: у ПриватБанку плануємо залучити 2 млн грн, в Укргазбанку — ще приблизно 3 млн грн. Механізм працює так: банк видає кредит під стандартні 16% річних, а КМДА за міською програмою підтримки постраждалого бізнесу компенсує відсоткову ставку до 0,1%. Але поки що впираємося у бюрократію.

За рахунок чого відновлюєтеся?

— Ми одразу зрозуміли: якщо сидіти й чекати на допомогу від держави, гранти чи погодження банківських кредитів, бізнес зупиниться. Усі програми підтримки займають місяці, а нам насамперед треба було виконати замовлення, які уже були оплачені клієнтами. Весь перезапуск ліг виключно на наші плечі та власні кошти компанії.

Усе, що залишалося на рахунках і балансах, ми в перші ж дні кинули на закупівлю нової сировини та облаштування нового цеху. Загалом із власних резервів та поточних продажів ми вже вклали у відновлення близько 4 мільйонів гривень.

Солідарність ринку та клієнтів: "Підприємець зі Львова прислав машину з верстатом"

Де працювали люди в перші тижні, коли цех перетворився на попіл?

— У перший же день ми розсадили команду хто де міг. Менеджери та логісти перейшли на дистанційну роботу або в підсобні приміщення нашого бутика на Хрещатику, а для колеги по ринку запропонували розмістити наших ювелірів.

Ювелірна спільнота відреагувала неймовірно. Раніше прильоти в ювелірні майстерні фіксували переважно на сході країни — у Харкові чи Краматорську, а для Києва це, мабуть, перший випадок прямого знищення виробництва. Для всіх це стало шоком, тож колеги без вагань пустили наших майстрів за свої верстаки. А коли за три тижні ми орендували нове приміщення, багато хто просто подарував або передав у безкоштовне користування дефіцитні інструменти.

Наприклад, львівський бренд Family Gold Masters власним коштом відправив до Києва машину, щоб передати нам великий дорогий полірувальний верстат і дрібний інструмент. Без цієї підтримки ринку ми б не змогли запуститися.

Багато замовлень, які згоріли на Подолі, вже були оплачені клієнтами. Як люди відреагували на форс-мажор?

— Ми одразу обдзвонили всіх, чиї вироби постраждали. Якби люди масово попросили повернути гроші, для нас це був би фінансовий колапс. Але 95% клієнтів погодилися чекати кілька тижнів, поки ми виготовимо їхні прикраси заново. У день прильоту до нас звернувся новий клієнт із запитом, чи встигнемо ми зробити виріб за два тижні. Менеджер обережно попередила, що в нас сьогодні влучила ракета в цех, тому треба уточнити терміни. На що чоловік відповів: "У нас п’ятий рік війни, приліт — це вже не виправдання для українського бізнесу, чекаю відповідь за годину".

Чи запускали якісь антикризові продукти, щоб залучити кошти на відновлення?

— Після атаки ми зробили швидку 3D-візуалізацію благодійного плетеного шарм-браслета із золотою підвіскою і відкрили передзамовлення, ще не маючи жодного фізичного екземпляра. Клієнти, друзі та просто небайдужі люди почали активно їх купувати, щоб підтримати бренд. Ці кошти ми одразу пустили на закупівлю нової сировини. Загалом із власних резервів та продажів ми вже вклали у перезапуск близько 4 млн грн.

Чи вдалося вже закрити всі зобов'язання перед клієнтами та чи встигаєте підготуватися до святкового сезону?

— Усі "борги" перед замовниками, чиї вироби згоріли під час влучання, ми вже закрили. Проте зараз наближається високий сезон — Чорна п'ятниця, Різдво, Новий рік, коли ювелірний бізнес формує основну виручку, а святковий сток у нас наразі готовий лише на 40%.

До прильоту ми виготовляли близько 500 одиниць прикрас на місяць. Зараз вийшли приблизно на 70% від попередніх потужностей. Головне обмеження — відсутність того апарата лазерного зварювання, через що ювелірам доводиться возити вироби на фінальну пайку до партнерів. Щоб надолужити темпи й закрити святковий попит, ми вже наймаємо двох нових майстрів.

Новий цех, дефіцит кадрів та експорт у Францію

Нове приміщення ви знову орендували на Подолі. Не страшно залишатися в тому ж районі?

— Логістично нам зручно бути на Подолі, але нову локацію обрали в більш житловій, безпечнішій частині Подолу. Оренда обійшлася трохи дорожче, ніж раніше, але там кращий ремонт і комфортніші умови для команди.

Водночас ми з сестрою вирішили диверсифікувати ризики: зараз шукаємо приміщення для відкриття невеликої резервної майстерні на заході України. Нам потрібна «подушка безпеки» на випадок блекаутів чи нових обстрілів.

У вас працює три точки в Україні. Які плани щодо розвитку мережі на 2026–2027 роки? Будете відкривати нові магазини в Україні?

— Локацій у Києві, Львові та Одесі поки достатньо, щоб покрити запити основної аудиторії. Головний фокус зараз — вихід на європейський ринок, зокрема у Францію. Зараз моя сестра працює в Парижі з локальною пресою та піарниками. Вона привезла із собою кілька обвуглених, деформованих вогнем прикрас із нашого згорілого цеху. Ми показуємо їх французьким журналістам як доказ того, у яких умовах працює український бізнес: навіть у вогні прикраси зберегли форму. Для європейців це сильна історія про стійкість, яка допомагає відкривати двері на новий ринок.