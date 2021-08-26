YouTube удалил более 1 млн роликов с фейками о COVID-19

С февраля 2020 года американский видеохостинг YouTube удалил более 1 млн видео, содержащих опасную дезинформацию на тему коронавируса и пандемии.

Об этом заявил главный директор по продуктам YouTube Нил Магон, сообщает Engadget. По его словам, дезинформация перешла от маргинального направления к основному.

"Теперь она распространяется во все общественные сферы, иногда прорываясь в сообщества с огромной скоростью", — написал представитель компании.

При этом, Магон утверждает, что "плохой контент" составляет лишь небольшой процент содержания материалов на YouTube.

"Плохой контент составляет лишь крошечный процент из миллиардов видеороликов на YouTube (примерно 0,16-0,18% от общего числа просмотров оказывается содержанием, который нарушает нашу политику)", — отметил эксперт.

Он добавил, что YouTube ежеквартально удаляет около 10 млн видеороликов, "большинство из которых даже не достигает 10 просмотров".

Магон также указал, что удаление дезинформации — это лишь один из аспектов подхода компании. YouTube также работает над "сбором информации из надежных источников и сокращением распространения видео с вредной дезинформацией".

По информации Deutsche Welle, критерием для принятия решения о том, какая информация является вредной, является "консенсус экспертов организаций в области здравоохранения", таких, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Наши правила сфокусированы на удалении видео, которые могут непосредственно привести к серьезной вреда в реальном мире", — пояснил Магон. В качестве примера он назвал ролики, рекламирующие "лекарство" от COVID-19, или выступления, в которых ставится под сомнение само наличие пандемии в мире.

Ранее сообщалось, что сеть микроблогов Twitter начала маркировать записи, содержащие спорную или вводящую в заблуждение информацию о коронавирусе COVID-19.

Напомним, компания Facebook запретила в одноименной социальной сети рекламу продуктов, предлагающих какие-либо способы лечения или предотвращения вспышки коронавируса, а также все сообщения, которые создают панику.