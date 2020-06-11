За 10 лет зарплата украинских аграриев выросла в 6 раз

С 2010 по 2019 годы среднемесячная заработная плата штатных работников сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличилась в 6 раз, сообщает Аgrorobota.

По данным издания, в 2010 году заработная плата работников АПК (агропромышленного комплекса — Delo.ua) составляла 1 467 грн, а в 2019 году — 8 856 грн (в расчете на одного штатного работника).

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Впоследствии наблюдался следующий рост заработной платы:

2011 год — 1 852 грн;

2012 год — 2 094 грн;

2013 год — 2 344 грн;

2014 год — 2 556 грн;

2015 год — 3 309 грн;

2016 год — 4 195 грн;

2017 год — 6 057 грн;

2018 год — 7 557 грн;

2019 год — 8856 грн.

Напомним, за семь месяцев 2019 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (в расчете на одного штатного работника) составила 8 тысяч 388 грн, что на 23,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда зарплата составляла 6 тысяч 770 грн.