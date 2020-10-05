Недвижимость 1 час назад

"За большинство объектов 2000-2010 годов мне стыдно и страшно", — совладелец "Ковальской"

Совладелец промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергей Пилипенко считает, что в 2000-2010-х годах при застройках никто не анализировал и не учитывал влияние строительства на людей и город

Фото: Kovalska Фото: Kovalska
Фото: Kovalska

Совладелец промышленно-строительной группы "Ковальская" Сергей Пилипенко в интервью Экономической правде рассказал, что за большинство построенных объектов в 2000-2010-х годах бизнесмену стыдно и страшно. По его словам, этот период времени был отражением уровня и качества строительства и технологий на рынке тех лет. 

"За большинство объектов, которые были построены в этом периоде, мне стыдно и страшно. Я бы хотел, если будут позволять обстоятельства, исправить определенные решения и ошибки. Дома на этапе 2000-2010-х годов — это фактически отражение уровня развития строительства и технологий, рынка, который проглатывал буквально все, что выходило и анонсировалось".

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Пилипенко добавил, что в то время никто не обращал внимания на качество стройматериалов, комфорт — на все, о чем сейчас задумываются. Также никто не анализировал, как строительство влияет на людей, на развитие города и не учитывал при реализации проектов, в том числе "Ковальская".

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"Мы в то время пользовались услугами архитекторов, которые могли реализовать проект. К сожалению, уровень архитекторов и государственные строительные нормы по проектированию были, мягко говоря, устаревшими. Тогда пользовались какими-то "дедовскими" методами при проектировании строительства. Это надо признать. Сейчас и через 20-30 лет будем думать, что с ним делать. Но конструктивно эти дома могут и будут стоять сотни лет. Возможно, придет период их реконструкции", — говорит бизнесмен. 

Напомним, что в июле текущего года суд арестовал счета бетонного завода Группы "Ковальская".

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