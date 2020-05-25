За год работы завод RGC Production увеличил инвестиции вдвое, а персонал — в 6 раз

По причине высокого спроса на продукцию современного завода RGC Production производство было расширено лазерной установкой порезки и автоматизированным сварочным роботом. С момента начала работы в мае 2019 года объем инвестиций в проект RGC Production уже превысил 50 млн грн, а количество сотрудников выросло в шесть раз — до 170 человек.

Накануне годовщины своей деятельности RGС Production получил международные сертификаты — ISO 9001 и ISO 45001.

Как отметил руководитель проекта Александр Волович, полученные сертификаты подтверждают, что на предприятии соблюдены все международные стандарты в части безопасности здоровья и охраны труда и гарантируют клиентам, что продукция производится с соблюдением заявленных международных стандартов качества.

В начале работы завод выпускал только шкафные газорегуляторные пункты. За прошедший год заказчикам было отгружено 600 изделий. Современные газорегуляторные пункты значительно уменьшают эксплуатационные расходы и имеют более длительные сроки службы. Всего в Украине насчитывается около 20 тысяч ШГРП, что исчерпали свой срок эксплуатации и ждут своей замены.

В связи с высоким спросом на продукцию RGC Production, было принято решение расширить производство с использованием самых современных технологий. Сумма дополнительных инвестиций составила 25 млн грн. Средства были направлены на закупку нового производственного оборудования. В частности, RGC Production пополнился еще одним роботизированным сварочным комплексом, лазерной установкой автоматизированной резки и автоматической дробеструйной линией и линией химической обработки металла.

Расширился и ассортимент продукции RGC Production. Теперь на нем производятся блочные газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки, узлы учета газа, фильтры и устройства для дистанционной передачи данных.

В рамках проекта RGC Production производятся и современные модемы для узлов учета природного газа. Они предназначены как для корпоративных, так и бытовых клиентов. "Установка модема значительно упрощает взаимодействие с газораспределительной компанией и позволяет клиенту контролировать расход газа в режиме онлайн", — отметил Александр Волович.

За год работы RGC Production открыло филиал в Сумах, который специализируется на швейном производстве. Данное подразделение создано для обеспечения сотрудников газораспределительных компаний спецодеждой, разработанной с учетом специфики каждой специальности.

С началом карантина швейное производство было экстренно перепрофилировано на производство индивидуальных средств защиты. За два месяца работы было произведено более 100 000 защитных масок и 4 000 комбинезонов. Ими были обеспечены сотрудники газораспределительных компаний, работающих под брендом РГК, ведь около 12 тысяч специалистов продолжают выполнять свою работу в условиях повышенной опасности, связанной с коронавирусом.

СПРАВКА

Региональная Газовая Компания — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.