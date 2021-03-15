За год в Украине подорожали все виды горючего, больше всего автогаз — Госстат

В Украине за год — с февраля 2020 года по февраль 2021 года — подорожали все виды моторного топлива.

Об следует из данных на сайте Государственной службы статистики.

В частности, в феврале 2021 года цена топлива в среднем по Украине составляла:

- бензина А-92 — 26,07 грн за 1 л (на 2,6% больше, чем в феврале 2020 года);

- бензина А-95 — 27,19 грн за 1 л (на 2,6% больше);

- дизельного топлива — 26,35 грн за 1 л (на 2,1% больше).

В свою очередь сжиженный газ (автогаз) с февраля 2020 года по февраль 2021 года подорожал на 23,1%, до 14,58 грн за 1 л.

Напомним, потребительские цены в феврале 2021 года против января 2021 года возросли на 1,0%; против февраля 2020 года — на 7,5%.

За январь-февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 6,8%.

Как сообщалось, украинские сети автозаправочных станций 3 марта подняли цену на бензин и дизтопливо в пределах 10-50 копеек за литр.