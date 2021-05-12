За месяц предприятия украинского автопрома увеличили производство на треть

В апреле 2021 года в Украине было выпущено 962 единицы автотранспорта. Такие данные приводит пресс-служба Ассоциации украинских автомобилестроителей "Укравтопром".

По данным ассоциации, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился в 16 раз, а относительно предыдущего месяца на треть.

Так, в минувшем месяце предприятия украинского автопрома выпустили 904 легковых автомобиля, в то время как за год до этого всего 59.

Таким образом, относительно марта в этом сегменте автопрома произошел рост почти на 36%.

При этом за апрель в Украине было произведено 56 автобусов, что на одну единицу больше мартовского показателя. В апреле 2020 года не было сделано ни одного автобуса.

В апрельском отчете по коммерческим автомобилям, как и в предыдущем месяце, заявлено только два автомобиля, собранных на предприятии "Черкасский автобус".

Год назад отчетов по производству коммерческих авто не было.

Всего с начала года в Украине была произведена 2 791 единица автотранспортных средств, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них:

– легковых автомобилей — 2 594 (+ 110%);

– коммерческих авто — 8 (-33%);

– автобусов — 189 (+ 9%).

Напомним, в марте 2021 года в Украине было выпущено 722 единицы автомобильного транспорта.

Как сообщалось ранее, в марте прошлого года Украина в мировом рейтинге автопроизводителей заняла предпоследнее 44 место с результатом 6254 легковых авто, опередив лишь Азербайджан (2360 автомобилей).