За период пандемии в системе COOP Украина оптимизировали штат на 15%

За период пандемии в системе COOP Украина оптимизировали штат и провели сокращение кадров более чем на 15%. Такие данные приводит COOP Украина в комментарии изданию Delo.ua.

Как сообщили в COOP Украина, пандемия стала серьезным вызовом для системы потребительской кооперации. В частности, как и у многих частных компаний и предприятий, у кооператоров возникли затраты на дополнительные меры безопасности: средства индивидуальной защиты, антисептики, дезинфицирующие средства, термометры, защитные экраны и пр.

Особенно ощутимо пандемия ударила по сегментам торговли и общественного питания. По данным COOP Украина, по итогам 2020 года средний чек в магазинах потребительской кооперации снизился на 8-12%, а в ресторанах системы – более чем на 50%. Некоторые крупные проекты пришлось закрыть либо "заморозить".

В то же время в период пандемии еще более интенсивно стала развиваться образовательная система COOP Украина. Кооперативным вузам и колледжам удалось оперативно наладить дистанционное обучение. Такие проекты, как Полтавский Университет третьего возраста, в основе которого лежали офлайновые встречи, также продолжили существование в смешанном формате: слушателей научили пользоваться онлайн-платформами, но при возможности проводили привычные офлайн-занятия и мероприятия, придерживаясь всех карантинных норм.

COOP Украина – это система потребительской кооперации, которая объединяет 23 союза потребительских обществ областей во Всеукраинский центральный союз потребительских обществ (Укркоопсоюз). В состав COOP Украина входят розничные магазины, рынки, рестораны, гостиницы. Образовательная система COOP Украина представлена 24 кооперативными учреждениями высшего образования, в том числе 20 колледжами, двумя институтами и двумя университетами. COOP является постоянным партнером Нацбанка по образовательным проектам по финансовой грамотности населения.