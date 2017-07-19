За субсидии можно реконструировать весь жилой фонд Украины за 15 лет

19 июля 2017, 12:21
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Для программы массовой реконструкции жилых зданий нужно 30 млрд евро. В то время как на субсидии в этом году будет направлено около 2 млрд евро

За субсидии можно реконструировать весь жилой фонд Украины за 15 лет | Недвижимость | Дело Увеличить картинку

Украинцы должны для себя решить, что им выгоднее — предоставлять жилищные субсидии или вкладывать деньги в термомодернизацию. Например, в бюджете нынешнего года на субсидии будет потрачено около 70 млрд гривень. В то же время на поддержку термомодернизации ("теплые" кредиты и Фонд энергоэффективности) выделено 800 млн грн. Это несоизмеримые цифры. Особенно учитывая то, что для модернизации всего жилого фонда Украины нужно около 30 млрд евро. Об этом рассказал в интервью "Фактам" вице-премьер — министр регионального развития Геннадий Зубко.

"В бюджетной резолюции на следующий год мы предусматриваем выделение на эти цели 1,8 млрд гривень. Кроме того, Европейский Союз подтвердил готовность внести в фонд 100 млн евро (около 3 млрд грн). Это сумма, которой будет достаточно для запуска программы и начала массовой реконструкции зданий", — сообщил Зубко.

Вице-премьер считает, что такие инвестиции будут приносить быстрый и существенный эффект для экономики. Опыт показывает, что домам, которые уже провели полную модернизацию, удалось снизить потери тепла на 65%.

"В результате термомодернизации в доме увеличивается стоимость квартир (из опыта стран Европы — на 20-25%) и повышается качество жизни. Логично, если люди вложат в это свои деньги", — отметил вице-премьер.

По его информации, отопление квартиры в 100-квартирных домах обходится семье в среднем в 1,8 тыс. грн ежемесячно. "Если в доме установить индивидуальный теплопункт, расходы снижаются примерно до 1,5 тыс. грн. Экономия — 300 грн в месяц. За весь отопительный сезон — 1,8 тыс. грн. При этом ежемесячный взнос по кредиту составит 50 грн. За год выходит 600 грн. Таким образом, эффект от термомодернизации покроет все расходы по кредиту и принесет семье дополнительную экономию", — подсчитал Зубко.

Напомним, три года назад потребность инвестиций для термомодернизации жилищного фонда Украины при внедрении систем энергосбережения с учетом предварительной оценки стоимости такой модернизации оценивалась минимум в 300 млрд грн.

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Теги: энергоэффективность , недвижимость , геннадий зубко

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За субсидии можно реконструировать весь жилой фонд Украины за 15 лет | Недвижимость | Дело
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