За три года доходы Philip Morris от продаж IQOS увеличились в 7 раз

Компания Philip Morris International Inc. (PMI) опубликовала свой первый Интегрированный отчет за 2019 год, который показывает прогресс компании в отказе от табачного дыма.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Исходя из отчета, по состоянию на конец 2019 года, в мире насчитывалось 9,7 млн пользователей, которые отказались от сигарет и перешли на продукт PMI — IQOS. В этот показатель вошли 3 млн человек из стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Объем поставок бездымной продукции PMI увеличился примерно до 60 млрд единиц по сравнению с 7,7 млрд в 2016 году. К 2025 году компания планирует выйти на показатель в 250 млрд единиц. Объём обычной табачной продукции компании сократился до 732 млрд единиц по сравнению с 845 млрд единиц в 2016 году. Это частично отображает уровень перехода взрослых курильщиков на бездымные продукты.

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Чистая прибыль компании составила $ 29,8 млн, из них 18,7% — доход от продукции, не производящей табачный дым. В 2016 году этот показатель составлял лишь 2,7%. К 2025 году компания планирует получать от 38% до 42% общего чистого дохода от такой продукции.

Компания получила скорректированный операционный доход в размере $ 11,8 млрд в 2019 году. Этот показатель на 11,2% больше по сравнению с 2018 годом. Увеличение обусловлено ростом числа пользователей бездымной продукции и ростом цен на обычные сигареты.

С момента анонсирования концепции "мира без табачного дыма" в 2016 году, PMI исключил из ассортимента более 600 наименований сигарет по всему миру и расширил портфель единиц для систем нагрева табака до более 400 наименований.

Примерно половина мировых продаж сигарет PMI приходится на страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Напомним, что потребление табачных изделий в Украине сокращается.