Заказать алюминиевый профиль от надежного производителя онлайн

Применение алюминиевых оконно-дверных конструкций актуально в строительстве домов, коттеджей, офисных и административных зданий. Они используются для обустройства лоджий и остекления балконов, на террасах, в бизнес-центрах и ресторанных комплексах. Конструкции из алюминия помогают создавать удивительный панорамный вид из окон высотных зданий. Они применяются с целью ленточного или фасадного остекления. На сайте https://glasso.ua/okonno-dvernye-systemy/ можно выбрать качественные алюминиевые профили для реализации идей по оформлению оконных и дверных проемов. Это системы Aluprof, Reynaers, Schüco. На базе алюминиевых профилей выполняется холодное или теплое остекление.

Преимущества алюминиевых конструкций

Помимо прочности и долговечности, устойчивости к механическим повреждениям такие системы демонстрируют и другие преимущества:

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небольшой вес как залог минимизации нагрузки;

высокая жесткость и стойкость к силовым воздействиям;

экологическая безопасность — в сплаве отсутствуют элементы, которые могут негатив но повлиять на организм человека;

пластичность для создания оригинальных форм, воплощения творческих замыслов;

устойчивость к экстремальным температурам и пожаробезопасность.

На оконно-дверные системы из алюминия не оказывают никакого негативного воздействия и перепады температурных показателей, высокий уровень влажности, ультрафиолетовые лучи и химикаты. Всесторонняя защищенность от отрицательных факторов — залог длительной эксплуатации конструкций.

Системы Aluprof и их особенности

Оконно-дверные системы от известного бренда характеризуются высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивают эффективную термоизоляцию. Наличие специальной перегородки максимально защищает от холодов, сквозняков. Одна из популярных моделей Aluprof MB-104 обладает высокими показателями:

защиты от шума;

энергосбережения;

солнцезащиты от ультрафиолета;

экологической безопасности.

Наличие вставки MB-104 Passive — гарантия тотальной защиты от низких температур и проникновения холодного воздуха в помещение.

Еще один алюминиевый профиль от бренда Aluprof оборудован термостатом MB-Slimline. Эта оконная система подходит для конструкций с разным типом открывания. Она обеспечивает не только термо-, но и высокую звукоизоляцию. При выборе алюминиевых оконно-дверных систем многие заказчики ориентируются на репутацию бренда, размеры, воздухопроницаемость и другие параметры.