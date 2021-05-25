Заказать алюминиевый профиль от надежного производителя онлайн

Применение алюминиевых оконно-дверных конструкций актуально в строительстве домов, коттеджей, офисных и административных зданий. Они используются для обустройства лоджий и остекления балконов, на террасах, в бизнес-центрах и ресторанных комплексах. Конструкции из алюминия помогают создавать удивительный панорамный вид из окон высотных зданий. Они применяются с целью ленточного или фасадного остекления. На сайте https://glasso.ua/okonno-dvernye-systemy/ можно выбрать качественные алюминиевые профили для реализации идей по оформлению оконных и дверных проемов. Это системы Aluprof, Reynaers, Schüco. На базе алюминиевых профилей выполняется холодное или теплое остекление.
Преимущества алюминиевых конструкций
Помимо прочности и долговечности, устойчивости к механическим повреждениям такие системы демонстрируют и другие преимущества:
- небольшой вес как залог минимизации нагрузки;
- высокая жесткость и стойкость к силовым воздействиям;
- экологическая безопасность — в сплаве отсутствуют элементы, которые могут негатив но повлиять на организм человека;
- пластичность для создания оригинальных форм, воплощения творческих замыслов;
- устойчивость к экстремальным температурам и пожаробезопасность.
На оконно-дверные системы из алюминия не оказывают никакого негативного воздействия и перепады температурных показателей, высокий уровень влажности, ультрафиолетовые лучи и химикаты. Всесторонняя защищенность от отрицательных факторов — залог длительной эксплуатации конструкций.
Системы Aluprof и их особенности
Оконно-дверные системы от известного бренда характеризуются высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивают эффективную термоизоляцию. Наличие специальной перегородки максимально защищает от холодов, сквозняков. Одна из популярных моделей Aluprof MB-104 обладает высокими показателями:
- защиты от шума;
- энергосбережения;
- солнцезащиты от ультрафиолета;
- экологической безопасности.
Наличие вставки MB-104 Passive — гарантия тотальной защиты от низких температур и проникновения холодного воздуха в помещение.
Еще один алюминиевый профиль от бренда Aluprof оборудован термостатом MB-Slimline. Эта оконная система подходит для конструкций с разным типом открывания. Она обеспечивает не только термо-, но и высокую звукоизоляцию. При выборе алюминиевых оконно-дверных систем многие заказчики ориентируются на репутацию бренда, размеры, воздухопроницаемость и другие параметры.